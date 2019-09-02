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Malkara'da define heyecanı | 500 kilo altın var dedikodusu kazı yaptırıyor

Malkara'da define heyecanı kazı yaptırıyor. Evinin bahçesinde yarım ton altın olduğuna inanan vatandaş resmi kazın izinlerini alarak kepçeyle define aramaya başladı.

Malkara'da define heyecanı | 500 kilo altın var dedikodusu kazı yaptırıyor

Malkara'da define heyecanı kazı yaptırıyor. Evinin bahçesinde yarım ton altın olduğuna inanan vatandaş resmi kazın izinlerini alarak kepçeyle define aramaya başladı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 17:14
Malkara'da define heyecanı | 500 kilo altın var dedikodusu kazı yaptırıyor

500 kilo altın var iddiası Malkara'yı ayağa kaldırdı



Malkara yakınlarında define heyecanı bitmiyor. Geçtiğimiz haziran ayında bir pazarcı esnafının Gazibey Mahaallesi'nde resmi izin alarak yaptığı kazıdan eli boş dönen define arama girişimi bu kez Gönence Mahallesi'ne sıçradı. 


Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Nevriye Köroğlu, evinin yanındaki bahçede yaklaşık 500 kilo altında bulunduğu iddiaları üzerine, aldığı resmi izinle kazı çalışması başlattı. Bahçedeki kazı çalışmaları güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerinin gözetiminde iş makineleriyle sürdürülüyor.


Malkara'nın Gönence Mahallesi Mezarlık Mevkii'nde yaşayan Nevriye Köroğlu, oturduğu müstakil evinin bahçesinde define olduğu söylentileri üzerine resmi izin alarak, boş arazide kazı çalışması başlattı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mal Müdürlüğü ve Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan komisyon gözetiminde, öğle saatlerinde başlatılan kazı çalışması, iş makineleriyle sürdürüldü. 500 kilo altın olduğu iddiasını duyan mahalle sakinleri de bölgede toplanarak, kazı çalışmalarını merakla takip etti.

'6 METRE KAZDILAR'

Gönence Mahalle Muhtarı Bayram Ali Ayten, kazı çalışmalarının 5 - 6 metre derinlikte sürdürüldüğünü belirterek, "Mahalle halkımızdan olan Nevriye Köroğlu, izinlerini alarak resmi kazı çalışması başlattı. Mahallemizde kolluk kuvvetleri eşliğinde resmi define kazısı başladı. İddiaya göre, burada 400-500 kilo altın çıkacağı söyleniyor. Buradan altın çıkarsa çok iyi olur. Bizim mahalle insanları faydalanır mı, faydalanmaz mı, onu zaman gösterecek. Tabi ki köyümüzün çocuğuysa mahallemize de faydası olur. Çıkarsa çok seviniriz. Şu anda 5- 6 metre kazdılar, daha kazacaklar. Çalışmalar hızla devam ediyor" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 02.09.2019 19:05
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