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Ebru Baki Sözcü TV'ye geçti

Yılmaz Özdil'in istifasının ardından Sözcü TV, kadrosuna, sektörün ünlü isimlerini katmaya devam ediyor. HaberTürk'ün her sabah ekonomi gündemini sunan ünlü gazeteci Ebru Baki Sözcü'ye geçti

14 Nisan 2023 Cuma 19:01
Ebru Baki Sözcü TV'ye geçti

Ebru Baki Sözcü TV'ye geçti


Sözcü TV kadrosuna, Habertürk'ün ünlü ekonomi yorumcusunu katmayı başardı. Habertürk TV ekonomi müdürü ve Para Gündem programı sunucusu Ebru Baki, 5 yıldır görev yaptığı kanalla yollarını ayırdı. Ebru Baki'nin yeni adresi ise Sözcü TV oldu.

Gazeteci Ebru Baki'nin HaberTürk’le yollarını ayırdığı öğrenildi. HaberTürk ekonomi müdürü olarak görev alan, aynı zamanda ‘Para Gündem’ programını sunan Baki'nin yeni adresi ise Sözcü TV oldu.


"ARAMIZA HOŞ GELDİN..."

Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Ebru Baki'yi etiketleyerek "Aramıza hoş geldin. Sözcü TV daha da güçlendi, daha da güzelleşti." ifadelerini kullandı.

EBRU BAKİ KİMDİR?

1975 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ebru Baki Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi’nde stajını tamamladı. Marmara Üniversitesi’nden okul ve bölüm birincisi olarak mezun oldu ve Cumhuriyet Dergi’sinde yayımlanan bazı haber ve fotoğrafları çeşitli ödüllere layık görüldü.

Birincilik bitirdiği Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünün ardından Marmara Üniversitesi Uluslararası İktisat Bölümü’nü de okuyan Ebru Baki, çeşitli burslara da layık görüldü.

Staj döneminden CNN Türk’teki çalışma hayatına kadar Hürriyet’te 7 sene çalışan Baki, CNN Türk’te ekonomi haberlerini sundu.

Doğan Medya’nın el değiştirerek Demirören Medya’nın yönetimine geçince Ebru Baki CNN Türk’ten ayrılarak Habertürk kanalına geçti.

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