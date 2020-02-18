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Sahte rakı için sahte alkol üretmişler

Sahte alkol üreterek piyasaya süren çete üyeleri, özellikle sahte rakı imalatında kullandıkları sahte etil alkolü de ürettiği ortaya çıktı. 

18 Şubat 2020 Salı 20:03
Sahte rakı için sahte alkol üretmişler

Sahte rakı için sahte alkol üretmişler

Sahte alkol çetesinin son marifeti polis ekiplerini bile hayrete düşürdü. Çok bayıda kişinin can verdiği sahte alkol tüketiminde kullanılan etil alkolün de sahtesinin yapıldığı belirlendi.

İzmir polisi dün, sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkolün sahtesinin üretildiği imalathaneye baskın düzenledi. Operasyonda bin 500 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesi Pınarbaşı semtindeki bir depoda, sahte alkollü içki yapımında kullanılmak üzere üretilen etil alkol bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Bir iş yerinin üst katında bulunan depoya operasyon düzenleyen ekipler, bin litresi şişelenmiş, bin 500 litre sahte etil alkol, bin boş şişe ve 500 etiket ele geçirdi.

Sahte etil alkollerin bir kısmı da, deponun yakınında park halinde olan bir minibüste ele geçirildi. Söz konusu minibüse el konulurken, sahte alkollü içki üretmek amacıyla ihtiyaç duyulan etil alkolün de sahtesinin üretilmesi, şaşkınlığa neden oldu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.

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