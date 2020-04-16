Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Tanrı'nın Krallığı | Kitap | Epilson Yayınları

Vatikan Kütüphanesi, Viyana Ulusal Kütüphanesi ve Fransız Milli Kitaplığı’nda yıllarca araştırma yapan Alpay Asar, Tanrı’nın Krallığı ile Türk yazınında eşine az rastlanır bir gizem avına imza atıyor!

16 Nisan 2020 Perşembe 08:45
Tanrı'nın Krallığı | Kitap | Epilson Yayınları

Yüzyıllar öncesinden yadigâr, gizem dolu bir macera…

Bu Romanda Tüm Yollar Ölüler Nehri’nde Son Bulur!

Adam kasvetli ortama aldırmadan ellerini ovuşturarak koridorda yürümeye başladı. Sadece yatağına uzanmak ve tüm düşüncelerden sıyrılmak istiyordu. Fakat kendi odasına vardığında hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Dedelerinden miras hançer, giriş kapısına saplanmıştı. Hançerin bronz kabzasından rulo yapılmış bir kâğıt parçası sarkıyordu. Genç adam kötü bir şeyler olduğunu sezerek bir süre öylece durdu, sonra cesaretini toplayıp notu okumaya karar verdi.

"Büyük Kilise’nin atlarını takip et. Başları kesik atların nalları altında parlayacak yıldızların yıldızı. Ve kardeşler yeniden, bir arada, zafere yürüyecekler."

01 Aralık 1485’te Sarayburnu açıklarına bir gemi yanaştı. Beklediği, o zamanlar bir cami olan Ayasofya’nın imamı Davud ile Galata Manastırı’nın kilercisi Ferruccio idi. Gizemli bir atlının önderliğinde, dehşetengiz dehlizlerden geçip gemiye vardıklarında insan aklının alabileceği en karanlık yolculuklardan biri başladı. Öyle ki bu bir aylık seyir süresince dünyanın tüm ırmakları denize, tüm denizleri okyanusa dönüştü ve hepsinin yolu Ölüler Nehri’nde buluştu…

ALPAY ASAR, 1973 yılında aslen Balıkesirli olan, memur bir ailenin ilk çocuğu olarak Kırklareli’nde doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’ne girdi. Burada okuduğu sırada Viyana Ulusal Kütüphanesi (Österreichischen Nationalbibliothek), Vatikan Kütüphanesi ve Fransız Milli Kitaplığı (Bibliotheque nationale de France) başta olmak üzere birçok yerli ve yabancı kütüphanede araştırmalar yaptı. Bu süreçte fiziki bir nesne olarak “kitap” kavramından ziyade “bilgi”nin anlamı, doğruluğu ve erdemine merak sardı. Aynı üniversitenin felsefe bölümüne devam etti. Çeşitli gazete ve dergilere yazılar yazdı, röportajlar yaptı (Varlık, Hürriyet Gösteri, Cumhuriyet, Virgül, Kitap Haber vb.). Postmodern düşünce üzerine Türkiye’deki ilk yazılardan birini kaleme aldı. (“Postmodern Düşünce ve Görecelik”, Hürriyet Gösteri, 1996)

Antikçağ felsefesi ve ortaçağ estetiği üzerine çalışmalar yaptı. Osmanlıca ve Latincenin yanında aldığı İbranice derslerle birlikte bilim-din paradoksuna kütüphaneci, felsefeci ve tarihçi kimliklerini bir potada eriterek yaklaşıyor.

TANRI’NIN KRALLIĞI: REGNO DEI

Yazar: Alpay ASAR

Dizi / Tür: Roman / Tarihi Macera
Yayım Tarihi: Mart, 2020
Sayfa Sayısı: 312
Fiyat: 29,50 TL (KDV’den muaftır.)

Trablusgarp Savaşı ve Enver Paşa | Kitap
Trablusgarp Savaşı ve Enver Paşa | Kitap
Özgürlüğünün peşinde koşan bir hayalperest | Kitap
Özgürlüğünün peşinde koşan bir hayalperest | Kitap
Kitap | Almanya’nın Stephen King’inden: Ölümsüzlerin Tarihi 2 – Vampir
Kitap | Almanya’nın Stephen King’inden: Ölümsüzlerin Tarihi 2 – Vampir
Peçenekler | Türkistan'dan Tuna'ya  Peçenekler | Kitap
Peçenekler | Türkistan'dan Tuna'ya  Peçenekler | Kitap
Kitap | "Hamlet ya da Hekuba" VBKY’de
Kitap | "Hamlet ya da Hekuba" VBKY’de
Kitap | Çocuklar evde sıkılmasın, heyecan verici deneyler ile bilime yakınlaşın
Kitap | Çocuklar evde sıkılmasın, heyecan verici deneyler ile bilime yakınlaşın
Telgraflarda Harp | Kitap | Fahrettin Paşa'dan mesaj var
Telgraflarda Harp | Kitap | Fahrettin Paşa'dan mesaj var
Karantina Günleri için yazarlardan kitap önerileri
Karantina Günleri için yazarlardan kitap önerileri
Anahtar Kelimeler:
KitapTanrının TrallığıEpilson
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘#evdekal’anların kitap okuma oranı arttı
‘#evdekal’anların kitap okuma oranı arttı
Trablusgarp Savaşı ve Enver Paşa | Kitap
Trablusgarp Savaşı ve Enver Paşa | Kitap
Hayalimdeki 23 Nisan Resim Yarışması
Hayalimdeki 23 Nisan Resim Yarışması
66. Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı
66. Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı
Yücel’in Çiçekleri Belgeseli ile evinize konuk oluyor | Belgesel
Yücel’in Çiçekleri Belgeseli ile evinize konuk oluyor | Belgesel
Özgürlüğünün peşinde koşan bir hayalperest | Kitap
Özgürlüğünün peşinde koşan bir hayalperest | Kitap
Çocuklar için Nutuk | 100. Yılda 18 bin Köy Okuluna 100 bin NUTUK
Çocuklar için Nutuk | 100. Yılda 18 bin Köy Okuluna 100 bin NUTUK
Andrea Bocelli'den Milan'da unutulmaz konser | Müzik umuttur 
Andrea Bocelli'den Milan'da unutulmaz konser | Müzik umuttur 
Kitap | Almanya’nın Stephen King’inden: Ölümsüzlerin Tarihi 2 – Vampir
Kitap | Almanya’nın Stephen King’inden: Ölümsüzlerin Tarihi 2 – Vampir
Belgesel | Paket servis yemeklerin gerçekleri BBC Earth ekranlarında
Belgesel | Paket servis yemeklerin gerçekleri BBC Earth ekranlarında

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim