SOCAR Energy School ikinci dönem mezunlarını verdi





Türkiye’nin en büyük entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) iş birliğiyle düzenlenen SOCAR Energy School sertifika programının ikincisi gerçekleştirildi. Dokuz hafta süren programı başarıyla tamamlayan katılımcılara, düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Enerji alanında dünyaca ünlü uzmanların, ulusal ve uluslararası üniversitelerden öğretim üyelerinin ders verdiği SOCAR Energy School sertifika programı, kamu ve özel sektör yöneticilerinden basın mensuplarına kadar pek çok farklı sektörden katılımcıyı buluşturdu. Küresel ve bölgesel enerji konularının ele alındığı programda, Hazar Havzası ile Türkiye ve Azerbaycan’ın enerji politikaları, iklim değişikliği ve enerji güvenliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının durumu ve geleceği gibi konularda dersler verildi ve paneller yapıldı. Katılımcılara, enerjinin farklı alt alanlarını kapsayan 360 derece bakış açısı sağlamayı amaçlayan programın üçüncü döneminin 2024 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.