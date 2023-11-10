Atatürk BAU’da özlem ve saygıyla anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 85. yılı dolayısıyla Bahçeşehir Üniversitesi’nde törenle anıldı. BAU’lu öğrenciler “Atam İzindeyiz” pankartıyla Dolmabahçe Sarayı’nda saat 9’u 5 geçe tüm Türkiye’yle birlikte saygı duruşunda bulundu.

Bahçeşehir Üniversitesi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 85. yılı dolayısıyla özlem, sevgi ve saygıyla anıldı. BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, düzenlenen törende “Bir eğitim kurumu olarak ulusal ve uluslararası alanda bilime yaptığımız her katkı ona karşı duyduğumuz sevgi ve saygının en büyük göstergesidir” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki anma töreni Rektör Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, üniversite yönetimi, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Rektör Prof. Dr. Hatipoğlu, törende şunları söyledi:

“Bir eğitim kurumu olarak ulusal ve uluslararası alanda bilime yaptığımız her katkı ona karşı duyduğumuz sevgi ve saygının en büyük göstergesidir. Biliyoruz ki bizler Atamızın en büyük emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne en iyi şekilde sahip çıkacak ve geliştireceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.”

Saat 9’u 5 geçe tüm Türkiye’de sirenlerin çalmasıyla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından da hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylendi. BAU’lu öğrenciler de “Atam İzindeyiz” pankartıyla yaptıkları yürüyüş sonrası Dolmabahçe Sarayı’nda saygı duruşunu gerçekleştirdi. Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları da Genel Müdürlük ve kampüslerde düzenledikleri törenlerde saygı duruşunda bulundu.

