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Koronavirüs'ten ilk kez bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 4 bine yaklaşırken, Fransa'da yaşayan bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

06 Mart 2020 Cuma 17:46
Koronavirüs'ten ilk kez bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti


Koronavirüs'ten ilk kez bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti


Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs salgını sırasında ilk kez bir Türk hayatını kaybetti. Türkiye Avrupa ile Asya arasında güvenli bir ada gibi kalırken, 87 ülkede korkunç salgında can verenlerin sayısı 4 bine yaklaştı.

Fransa'nın Soissons şehrinde 66 yaşındaki Türk vatandaşı H.B.'nin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Turkish Agency kaynaklı habere göre; Koronavirüsten hayatını kaybeden ilk Türk, Fransa'da yaşayan 66 yaşındaki Türk vatandaşı H.B. oldu. Habere göre; H.B.'nin koronavirüs sebebiyle yaşamını kaybettiği yakınları tarafından teyit edildi. H.B.'nin cumartesi gününden bu yana solunum yetersizliği nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve 3 oğlu ile eşinin karantina altında olduğu öğrenildi.


Fransa'nın Soissons şehrinde 66 yaşındaki Türk vatandaşı H.B.'nin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Turkish Agency kaynaklı habere göre; Koronavirüsten hayatını kaybeden ilk Türk, Fransa'da yaşayan 66 yaşındaki Türk vatandaşı H.B. oldu. Habere göre; H.B.'nin koronavirüs sebebiyle yaşamını kaybettiği yakınları tarafından teyit edildi. H.B.'nin cumartesi gününden bu yana solunum yetersizliği nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve 3 oğlu ile eşinin karantina altında olduğu öğrenildi. 

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