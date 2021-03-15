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Prof. Dr. İlker Mataracı'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu

Trabzon'da katıldığı bir ameliyat sonrası odasında baygın bulunan kalp cerrahı Profesör Doktor İlker Mataracı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

15 Mart 2021 Pazartesi 23:55
Prof. Dr. İlker Mataracı'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu

Prof. Dr. İlker Mataracı'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu



Koronavirüs salgını süresince hastanelerde artan yük, sağlık çalışanlarını vuruyor.  Trabzon'da acı bir olay yaşandı. Kentte, Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde girdiği ameliyatın ardından dinlenmek için geçtiği odasında baygın bulunan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ani kalp durması sonucu fenalaştığı tespit edilen Mataracı´nın şüpheli bulunan ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Acı olay, 1 Mart günü, Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde meydana geldi.

Edinilen ilk bilgilere göre, görev yaptığı hastanede bir hastasının ameliyatını gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı (46),arkadaşlarına rahatsız olduğunu belirterek dinlenmek için odasına çekildi.

ODASINDA BAYGIN HALDE BULUNMUŞTU

Prof. Dr. İlker Mataracı´nın uzun süre odasından çıkmadığı ve kapısının da kilitli olduğunu fark eden mesai arkadaşları, hastanenin özel güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Güvenlik görevlileri, içerden ses gelmeyen odanın kapısını kırıp, içeri girdi. Sağlık görevlileri, baygın halde bulunan Mataracı´ya ilk müdahalede bulundu.


Dinlenmek için girdiği odasında ani kalp durması sonucu fenalaştığı tespit edilen kalp cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı, 15 gündür tedavi altına alındığı yoğun bakım servisinde gece saatlerinde, meslektaşlarının tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Mataracı´nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

VEFATI SEVENLERİNİ ÜZÜNTÜYE BOĞDU

Türkiye´nin sayılı kalp cerrahlarından olan ve binlerce hastanın hayatını kurtarıp şifa bulmasına vesile olan 2 çocuk babası Prof. Dr. İlker Mataracı´nın ölüm haberi, ailesi, arkadaşları, hastaları, hasta yakınları ve sağlık camiasını hüzne boğdu. Sosyal medyadan üzerinden yüzlerce takipçi, yaşamını yitiren Prof. Dr. İlker Mataracı için paylaşımlarda bulunarak, üzüntülerini dile getirdi.

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Ilker MataracıTrabzon
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