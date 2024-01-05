Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Talu çifti, kendine para veren yakınlarını suçladı

Sosyal medya fenomeni Beril Talu ile eşi Kıvanç Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı, kendilerini 'Asıl suçlu bize para verenler' sözleri yer aldı

05 Ocak 2024 Cuma 16:22
Talu çifti, kendine para veren yakınlarını suçladı






Talu çifti, kendine para veren yakınlarını suçladı

150 milyon liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'dan Türkiye'ye gelmelerinin ve gözaltına alınmalarının ardından "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan işi şüpheli kendileriyle ilgili iddiaları kabul etmeyerek "Onlar bize borç para vermişlerdi. Tefecilik yapıyorlardı. Asıl suçlu onlar" dedi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.


Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında dolandırıcılık iddiaları üzerine yurt dışına çıkış yasağı konmuştu. Yapılan incelemeler sonucu çiftin Gürcistan'a gittiği belirlenmişti.

Dün öğle saatlerinde Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun İstanbul Havalimanı'na Gürcistan'dan kalkan bir uçakla geldikleri öğrenildi. Haklarında yurt dışına çıkış yasağı olduğu için havalimanı polisi tarafından pasaportlarına el konan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun, Türkiye'ye giriş yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun alınan ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. 150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddialarını kabul etmeyen şüphelilerin "Biz onlardan borç para aldık. Asıl onlar tefecilik yaptılar. Asıl suçlu onlar" dedikleri belirtildi.

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adliyesine sevk edildi. Çift adliyeye sevk sırasında sorulara cevap vermedi.

TALU ÇİFTİ TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ 

150 Milyon liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtığı iddia edilen Sosyal Medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'dan Türkiye'ye gelmelerinin ardından gözaltına alındı. Şüpheliler, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında dolandırıcılık iddiaları üzerine yurt dışına çıkış yasağı konmuştu. Yapılan incelemeler sonucu çiftin Gürcistan'a gittiği belirlenmişti. Dün öğle saatlerinde Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun İstanbul Havalimanı'na Gürcistan'dan kalkan bir uçakla geldikleri öğrenildi.

Haklarında yurt dışına çıkış yasağı olduğu için havalimanı polisi tarafından pasaportlarına el konan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Türkiye'ye giriş yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun alınan ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Çift, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Gazeteci Fatih Altaylı'ya yurt dışı çıkış yasağı
Gazeteci Fatih Altaylı'ya yurt dışı çıkış yasağı
Beril Talu ve eşi Kıvanç Talu yakalandı
Beril Talu ve eşi Kıvanç Talu yakalandı
Ece Ronay'ın sosyal medya ve banka hesaplarına inceleme
Ece Ronay'ın sosyal medya ve banka hesaplarına inceleme
Şampiyonlar liginin tüm mal varlıklarına el konuldu
Şampiyonlar liginin tüm mal varlıklarına el konuldu
Dilan Polat yemek masası soruşturma konusu oldu
Dilan Polat yemek masası soruşturma konusu oldu
Yandaş medya Pervin Çakar arşivini silme yarışında
Yandaş medya Pervin Çakar arşivini silme yarışında
Para balyasıyla şov yapan fenomen örgüt propagandasından tutuklandı
Para balyasıyla şov yapan fenomen örgüt propagandasından tutuklandı
Silahlı katliam Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğenine soruşturma
Silahlı katliam Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğenine soruşturma
Anahtar Kelimeler:
Beril TaluKıvanç TaluSosyal MedyaTaluSosyal Medya Fenomeni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okul servisi kaçırdı, Cumhurbaşkanlığı sarayına girmeye kalktı
Okul servisi kaçırdı, Cumhurbaşkanlığı sarayına girmeye kalktı
Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlere kötü haber
Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlere kötü haber
Kırmızı bültenle aranan fuhuş patroniçesi Türkiye'de yakalandı
Kırmızı bültenle aranan fuhuş patroniçesi Türkiye'de yakalandı
Beril Talu ve eşi Kıvanç Talu yakalandı
Beril Talu ve eşi Kıvanç Talu yakalandı
KYK burslarını protesto eden öğrencilere ülkücüler saldırdı
KYK burslarını protesto eden öğrencilere ülkücüler saldırdı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yangın çıktı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yangın çıktı
Cinsel istismar kurbanı kız, 3'ncü kez ölmek istedi
Cinsel istismar kurbanı kız, 3'ncü kez ölmek istedi
Necip Hablemitoğlu cinayeti şüphelisi Ankara'da yakalandı
Necip Hablemitoğlu cinayeti şüphelisi Ankara'da yakalandı
Mossad ajanlarına 8 ilde 'Köstebek' operasyonu
Mossad ajanlarına 8 ilde 'Köstebek' operasyonu
Anıtkabir'de şeriat sloganları
Anıtkabir'de şeriat sloganları

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim