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Karaca | Üretici sütünü sağamaz hale geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, elektriğe yapılan zamların çiftçiyi de mağdur ettiğini belirterek, “Hayvancılık sektöründeki yurttaşlarımız, artık elektrik faturaları nedeniyle hayvanları sağamaz hale geldi” dedi.

18 Şubat 2022 Cuma 13:43
Karaca | Üretici sütünü sağamaz hale geldi

Karaca | Üretici sütünü sağamaz hale geldi

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, bugün yaptığı açıklamada, elektriğe yapılan zamlar nedeniyle mağdur olan çiftçinin durumunu gündeme getirdi. Karaca, çiftçinin elektrik faturaları nedeniyle hayvanlarını sağamaz hale geldiğini kaydederek, “Kullandıkları gübre en az 4 kat arttı. Son 6 ayda tarlalarını sürmek için kullandıkları mazot yüzde yüz pahalandı. Bu da yetmiyormuş gibi, kullanmak zorunda oldukları elektrik zamları nedeniyle çiftçimiz üretemez hale geldi. Hayvancılık sektöründeki yurttaşlarımız, artık elektrik faturaları nedeniyle hayvanları sağamaz hale geldi” diye konuştu.

Karaca, çiftçilerin yaşadığı sorunların çözülmesi için mazottaki KDV ve ÖTV’nin indirilmesini, gübredeki KDV’nin indirilmesini, elektrikteki vergilerin kaldırılmasını ve elektriğin devlet tarafından sübvanse edilmesini önerdi.

“GÖRMEYEN GÖZLERİNİZ ARTIK GÖRSÜN”

AKP iktidarına çağrıda bulunan Karaca, “Tarım ve hayvancılıkla uğraşan, ayakta durmaya çalışan üreticilerimizin üretmesi ve üretmeye devam edebilmesi için artık görmeyen gözleriniz görsün” dedi.
 

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KaracaChpBasın Açıklaması
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