Erdemoğlu Holding’den spora destek

İzmir, 12 Aralık 2023 - Erdemoğlu Holding’in sponsorluğunda İzmir Torbalı’da inşa edilen Merinos – İbrahim Erdemoğlu Spor Kompleksi hizmete açıldı. Erdemoğlu Holding ve Torbalı Belediyesi işbirliğiyle inşa edilen kompleksin açılışına Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ve Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu’yla birlikte idari ve mülki erkan ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

“2004 yılından beri Torbalı’dayız”

Açılış töreninde konuşan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Holding şirketlerinden Merinos’un Torbalı’daki faaliyetlerine 2004 yılında başladığını söyledi. Erdemoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“İlk başta mobilya ile başlayan üretim faaliyetimiz, bugün geldiğimiz noktada halı ve ev tekstili alanlarında devam ediyor. Ege bölgemizin yükselen endüstri merkezlerinden biri haline gelen Torbalı’mızın ekonomisine ve istihdamına neredeyse 20 yıldır katkıda bulunuyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu spor tesisi ile Torbalı’ya olan katkımızı gençlerimizin gelişimi için çok önemli olan spor ve sosyal yaşam alanlarında yapmak istedik. İnşallah bu tesislerden yetişen sporcularımızla gurur duymaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun.”

Açılış töreninde daha sonra söz alan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ve Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, ilçeye yaptığı katkılardan dolayı İbrahim Erdemoğlu’na teşekkür ettiler. Kurdele kesme töreninin ardından Belediye Başkanı Tekin tarafından Erdemoğlu’na bir teşekkür plaketi verildi. Açılışa büyük ilgi gösteren Torbalı halkının tribünlerde yerini almasının ardından ise gençlerin sergilediği dans gösterilerinin yanı sıra, Torbalı’nın genç basketbol ve voleybol kulüpleri gösteri maçları yaptılar.

30 milyon liralık çok amaçlı spor kompleksi

Erdemoğlu Holding’in, ülke genelindeki kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin spor alanındaki en yeni halkası olan ‘Merinos – İbrahim Erdemoğlu Spor Kompleksi’ 30 milyon liraya mal oldu. Tesiste başta basketbol ve voleybol için kullanılacak çok amaçlı bir kapalı salon ve açık hava tenis kortu yer alıyor. Spor kompleksinin özel peyzaja sahip geniş bahçesinde ilerleyen dönemde sosyal tesislerin de yer alması planlanıyor.