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Pierre Fabre Türkiye’de Hasta Erişimi ve Tüketici İlişkileri Direktörü ataması

İlaç sektörünün deneyimli ismi Nisa Sarıca, Pierre Fabre Türkiye “Hasta Erişimi ve Tüketici İlişkileri Direktörü” olarak atandı.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:24
Pierre Fabre Türkiye’de Hasta Erişimi ve Tüketici İlişkileri Direktörü ataması

Pierre Fabre Türkiye’de Hasta Erişimi ve Tüketici İlişkileri Direktörü ataması

2007 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan Nisa Sarıca, kariyerine Ankara UCB Türkiye’de Kamu İlişkileri Uzmanı olarak başladı. Yine aynı firmada Kamu İlişkileri Müdürü pozisyonuna terfi eden Sarıca, ardından Novo Nordisk Türkiye’de Pazara Erişim Müdürü ve sonrasında Novartis Türkiye Oftalmoloji İş Biriminden sorumlu Kıdemli Pazara Erişim Müdürü olarak görev yaptı. Son olarak kurucu ortağı olduğu Doctrinemed’te Pazara Erişim ve Kamu İlişkileri Direktörü olarak kariyerine devam eden Sarıca, pazar ve hasta erişimi, fiyatlandırma ve geri ödeme, ruhsatlandırma ve kamu ilişkileri gibi alanlarda tecrübeye sahiptir.

Genel Müdür Dr. Hande Demirdere’ye bağlı olarak görev alacak olan Nisa Sarıca, Pierre Fabre Türkiye’nin Ruhsatlandırma, Kalite, Vijilans, Fiyatlandırma & Geri Ödeme, Kamu İlişkileri ve Medikal faaliyetlerini kapsayan Hasta Erişimi ve Tüketici İlişkileri departmanına liderlik edecek.

Pierre Fabre hakkında: Vizyon sahibi bir eczacı botanikçi ve tutku dolu bir girişimci olan Mösyö Pierre Fabre’nin, 1951 yılında kurduğu eczane, bugün Onkoloji, Kadın Sağlığı, Üroloji, Tüketici Sağlığı ve Dermokozmetik alanlarında faaliyet gösteren, uluslararası şirketler grubuna dönüşmüştür. Pierre Fabre Laboratuvarları, Avrupa’nın en büyük ikinci bağımsız özel ilaç laboratuvarı olarak hizmet vermektedir. Ürünlerini geliştirirken doğanın sunduklarını kullanan gelirinin anlamlı bir kısmını Pierre Fabre Vakfı aracılığı ile geniş kapsamlı sosyal sorumluluk projelerinde kullanan grubun bu çalışmaları, Eccocert tarafından Mükemmel sertifikası ile derecelendirilmiştir. Köklerinden ve değerlerinden hiç kopmadan dünyaya açılan Pierre Fabre Grubu, gelirinin anlamlı bir kısmını Pierre Fabre Vakfı aracılığı ile özellikle Afrika ve Uzakdoğu’daki projelerde insanlara sağlık götürmek için ayırır. Grup, her yıl elde ettiği karın anlamlı bir kısmını, Onkoloji ve Dermatoloji alanlarında yürütmekte olduğu Ar&Ge çalışmalarına aktarmaktadır. Pierre Fabre; her türlü güzelliğin öncelikle sağlıktan geçmesi gerektiğinin bilinciyle hareket eder; bunun yanında botanikçi kimliği sayesinde ürünlerini en doğal yöntemlerle geliştirir.

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