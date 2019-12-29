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Adana afet bölgesine döndü, fırtına ve yağmur hayatı felç etti

Adana ve çevresini etkisi altına alan fırtına - yağmur hayatı adeta felç etti. Hükümet Adana ve çevresine acıl yardım gönderdi. 

29 Aralık 2019 Pazar 23:47
Adana afet bölgesine döndü, fırtına ve yağmur hayatı felç etti

Adana afet bölgesine döndü, fırtına ve yağmur hayatı felç etti


Adana son yarım yüzyılın en büyük yağmur felaketiyle yüzleşti. Metrekareye yer yer 100 kilogram yağış düşerken ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Hükümet Adana'yı etkileyen yağmur sonrası zarar gören vatandaşlara yardım gönderdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanağa ilişkin, "Şu ana kadar 3 bin 668 kişiye, hesapları varsa hesaplarına, yoksa Ziraat Bankası'nda kendi adlarına hesap açılarak biner lira yatırılmıştır." dedi.

Bu arada Antalya- Konya yolunun Alacabel mevkisinde, kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama meydana gelmedi. Adana'nın Kozan ilçesinde de yüksek kesimlere yağan kar nedeniyle, bazı yollar trafiğe kapandı. Adana'nın Kozan ilçesinde, il genelinde gece yarısı etkisini göstermesi beklenen kuvvetli sağanak konusunda cami hoparlörlerinden halka uyarı yapıldı.

CAMİ HOPARLÖRÜNDEN UYARILAR YAPILDI

Adana'nın Kozan ilçesinde, il genelinde gece yarısı etkisini göstermesi beklenen kuvvetli sağanak konusunda cami hoparlörlerinden halka uyarı yapıldı.

İl genelinde hafta başında etkili olan sağanak nedeniyle merkez 4 ilçe ile çevre ilçelerde su baskınları ve sel felaketi meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün de il genelinde gece yarısı başlaması beklenen sağanak nedeniyle metrekareye 50- 100 kilogram yağış düşeceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

Sel felaketinin yaralarının daha yeni sarıldığı Adana'da yapılan bu duyurunun ardından belediyeler, olası afete karşı hazır beklediklarını tamamladı.

Kozan'da ise cami hoparlörlerinden halkın su baskınları, yıldırım düşmeleri ve sel felaketlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Cami hoparlörlerinden yapılan uyarıda "Kozan kaymakamlığından duyurulur; meteorolojiden alınan bilgiye göre Adana ve ilçemizde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren yarın gece geç saatlere kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması önemle rica olunur" denildi.

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Son Güncelleme: 29.12.2019 23:51
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