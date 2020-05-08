İstanbul, Sokağa çıkma yasağına hazır | İBB önlemleri artırdı



Koronavirüsle mücadelede hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi İBB önlemleri artırarak şehri kısıtlamaya hazırladı.

Otobüs, metro ve vapur seferleri sabah ve akşam saatlerinde yapılacak. Şehir genelindeki temizlik, bakım, asfaltlama işleri ile projeler sürdürülecek. Zabıta, Hızır Acil, 153 Çağrı Merkezi ve Mezarlık hizmetleri de devam edecek. İstanbulluların ekmek ve su ihtiyacı da karşılanacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9-10 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında birçok hizmetiyle İstanbulluların yanında olacak. Hafta sonu, yaklaşık 17 bin personeliyle İstanbul’a hizmet vermeyi sürdürecek olan İBB, ulaşım, ekmek ve su gibi temel hizmetlerin yanı sıra, şirketlerinin yürüttüğü pek çok hayati çalışmayla da İstanbulluların emrinde olacak.



İBB, bağlı kuruluşları ve şirketleri aracılığıyla yürüttüğü su, doğalgaz, sebze meyve hali, yaşlı ve engelli bakımı, cenaze hizmetleri, tıbbi ve katı atıkların bertarafı, güvenlik, yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Sağlık çalışanları ve zorunlu hizmet gören personele yönelik olarak toplu ulaşımda seferlere devam edilecek.



İETT, METRO VE VAPURLAR ÇALIŞACAK



İETT; sabah saat 07:00-10:00, akşam ise 17:00-20:00 saatleri arasında 495 hatta 8 bin 609 otobüs seferi gerçekleştirecek. Metrobüs hattında, sabah saat 06:00-10:00, akşam 16:00-20:00 saatleri arasında Metrobüs hattında 3 dakika arayla seferler düzenlenecek. Hatta 10-16 saatleri arası ise 10 dakika aralıkla seferler devam edecek.



İBB, toplu ulaşımda soysa mesafe kuralının rahat bir şekilde uygulanması için hafta sonu raylı sistem ve vapur seferleri de düzenleyecek. METRO AŞ’nin işlettiği hatlarda doluk oranı yüzde 25’in üstüne çıkmayacak şekilde planlama yapıldı.



Hafta sonu; M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metrosu, M1B Yenikapı-Kirazlı Metrosu, M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu, M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir Metrosu, M4 Kadıköy-Tavşantepe Metrosu, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metrosu, T1 Kabataş-Bağcılar Tamvayı, T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı hizmet verecek. Seferler, 07:00-10:00 ve akşam 17:00-20:00 saatleri arasında 30 dakikada bir düzenlenecek.



M6 Etiler-Hisarüstü Metro Hattı, sokağa çıkma yasağı boyunca çalışmayacak, 20 Nisan Pazartesi’den itibaren tekrar seferlere başlayacak. Pierloti ve Maslak teleferik hatları ile T3 Moda Nostaljik Tramvayı ve F1 Taksim Kabataş Füniküleri, salgın tedbirleri kapsamında alınan kararla durdurulmuştu.



ŞEHİR HATLARI AŞ de Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar, Bostancı-Adalar, İstinye-Çubuklu olmak üzere toplam 6 hatta sabah ve akşam saatleri arasında hizmet verecek. İki gün boyunca toplam 24 gemi ile 15 iskelede 170 sefer yapılacak ve 298 personel çalışacak. Denizde sefer saatleri, www.sehirhatlari.istanbul adresinde öğrenilebilecek.



HASTANELERE SERVİS HİZMETİ DEVAM EDECEK

İBB İstanbul’da bulunan 238 hastane ile irtibat kurarak hafta sonu personelleri için servis otobüsü tahsisi talepleri olup olmadığı sordu. Bu kapsamda 9 Mayıs Cumartesi günü 37 hastaneye, 10 Mayıs Pazar günü ise 33 hastaneye otobüs tahsis edilerek, toplam 70 araçla servis hizmeti verilmeye devam edecek. Sefer saatleri www.iett.istanbuladresinden öğrenilebilecek.



ŞANTİYELER ÇALIŞACAK



İBB, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca metro ve fen işleri başta olmak üzere şehir genelinde yatırım ve inşa faaliyetlerini aralıksız sürdürecek. İstanbul genelindeki metro şantiyelerinde çalışmalar devam edecek.



Ayrıca Hacı Osman Korusu çevre düzenlemesi, Kadıköy Kurbağalıdere Yoğurtçu Parkı Moda arası deniz yapısı ve çevre düzenlemesi, Atatürk Olimpiyat Stadı çevre düzenlemesi, Beylikdüzü ve Avcılar yaya üst geçitleri bakım ve onarımı, 15 Temmuz Otogarı tretuvar düzenlemesi, Göztepe Metro İstasyonu, Yeni Mahalle Metro İstasyonu çalışmaları, Karadeniz Mahallesi Metro İstasyonu çevre düzenlemesi, Güngören Kale Center ulaşım trafik düzenlemesi, Hasan Tahsin Caddesi yaya alanı düzenlemesi, Şamlar Caddesi yaya alanı düzenlemesi Sarıyer Özdereiçi taş duvar inşaatı, Beylikdüzü Cemevi cadde tretuvar düzenlemesi işleri devam edecek.



İSTON AŞ, Park ve Bahçeler Müdürlüğü uhdesindeki muhtelif çocuk parkları bakım ve onarım projelerinde çalışmaları da yapacak. Bütün bu işler kapsamında 560 İSTON ve alt yüklenici personeli görev yapacak. 9-10 Mayıs tarihlerinde İSTON Hadımköy ve Tuzla fabrikalarında üretim de devam edecek.



İSKİ YATIRIMLARI HIZ KESMİYOR



İBB’nin bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü; su arıtma ve atıksu istasyonları ile tesislerin güvenliği için yeteri kadar personel bulundurarak, karatina günlerinde su sıkıntısı yaşanmaması için çalışacak. İSKİ, ayrıca kısıtlamayı fırsat bilerek ana cadde ve meydanlarla çakışan önemli yatırımlarını hafta sonu da sürdürecek. Bu kapsamda; Avcılar, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeyrinburnu, Üsküdar Ümraniye, Beykoz, Bakırköy, Eyüp, Kadıköy, Tuzla, Pendik, Kartal ve Ataşehir ilçelerinde toplam 32 nokta su, atıksu, yağmur suyu, dere ıslahı yatırımlarına devam edecek. Bu çalışmalarda 4 bin 146 personel görev yapacak.



9 BİN TON ASFALT DÖKÜLECEK



Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen İBB Yol Bakım Dire Başkanlığı ve İSFALT AŞ de 777 personelle yol bakım ve asfalt yenileme çalışmalarını sürdürecek. Kadıköy, Kartal, Bayrampaşa, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Beşiktaş, Beylikdüzü’nde toplamda 9 bin 200 ton asfalt serilmesi planlanıyor.



İGDAŞ ise 7/24 Acil Müdahale, çağrı merkezi ve lojistik (Ulaşım, temizlik, yemek vs) alanlarında, 48 saat boyunca vardiyalı olarak toplam 910 personelle hizmet vermeye devam edecek. İstanbullulara doğalgaz kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaşmaya devam edecek.



TEMİZLİK VE ATIK TOPLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK



İSTAÇ AŞ, sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul genelindeki ana yollar, meydanlar, Marmaray ve metro giriş çıkışları, üst geçit - altgeçitler, otobüs peron/durakları, Bayrampaşa ve Ataşehir Haller, Gasilhaneler ve Hastaneler, çeşitli kamu ve kuruluşları olmak üzere halkın toplu kullanım alanlarında mekanik yıkama, mekanik süpürme ve elle süpürme çalışmaları yapacak.



İki günde toplam 1.382 personel görev yapacak ve araçlar 386 defa göreve çıkacak. Toplam yaklaşık 147 futbol sahası büyüklüğündeki 1 milyon metrekarenin üzerinde alan yıkanacak, yaklaşık 1153 futbol sahası büyüklüğündeki 8 milyonu metrekarenin üzerindeki alan ise mekanik araçlarla süpürülerek temizlenecek. Ayrıca dış alan yıkanması müsait olan, 100 civarı Resmi / Özel Huzurevi - Yaşlı Bakım Merkezinin bahçesi ve çevresinin yıkanması planlanıyor.



İSTAÇ, 120 personel ve 42 araçla karantina bölgeleri de dahil toplam 80 ton tıbbi atığı toplayarak bertarafını gerçekleştirecek. Avrupa ve Asya Yakasında ilçe belediyelerince toplanan toplam 28 ton civarında evsel katı atık, şehrin muhtelif yerlerinde hizmet veren 8 adet katı atık aktarma istasyonunda toplanacak ve bertaraf edilecek.



Ayrıca, İSTAÇ’ın deniz hizmetleri birimi de Gemilerden Atık Alım, Atık Kabul ve Geri Kazanım ve Yüzey Temizlik işlerini yürütecek. Asya ve Avrupa Kıyı Temizlik Ekibi ise rutin çalışmalarının yanında acil durumlar için de aktif olarak görev alacak. Hafriyat atıkları da 68 personelle toplanacak. İSTAÇ AŞ, iki gün boyunca tam 3 bin 260 çalışanıyla İstanbul’a hizmet etmeye devam edecek.



İBB İştiraki İSBAK AŞ de 75 personelle İstanbul genelindeki trafik ışıkları, elektronik levhaların bakım ve onarımını sürdürmeye devam edecek.



YARDIM KOLİLERİNİN DAĞITIMI SÜRECEK

İBB “Birlikte Başaracağız” ekipleri, yardım paketlerini dağıtmaya devam edecek. İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı yardıma muhtaç vatandaşlara yardım kolisi ulaştırmak amacıyla 270 araç, 270 şoför personel, 270 sosyal çalışmacı ve 270 yardımcı personel görevlendirdi. Kartal, Merter ve Yenikapı depolarda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kumanya kolileri hazırlanmaya devam edilecek.



10 BİN KİŞİYE İFTAR, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YEMEK



Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, talep eden ilçe belediyelerine günlük yaklaşık 10 kişilik iftar yemeği hizmetini hafta sonu da sürdürecek. 7 itfaiye mutfağında itfaiye personeline iftar ve sahur yemekleri hazırlanarak tüm birimlere ulaştırılacak.



153 Beyaz Masa, Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Zabıta ve görevi başındaki tüm çalışanlar için kumanya, iftarlık ve sahur kumanyaları hazırlanmaya ve ulaştırılmaya devam edilecek. Evsizler kampındaki vatandaşların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını da karşılanıyor.



Öte yandan, Zeytinburnu Sosyal Tesisi’nde 32 sağlık çalışanına konaklama sağlanıyor. Otellerde kalan sağlık çalışanlarının yiyecek ve içecek ihtiyaçları da gideriliyor. Lojistik Destek Merkezi’nde kamu hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesi için 24 saat çalışmaya devam edilecek.



EKMEK VE SU İHTİYACI DA KARŞILANCAK



Hafta sonu İBB iştiraki HALK EKMEK AŞ 3 fabrikasında tam kapasite üretimine devam edecek ve İstanbul genelindeki 514 büfesinde 1.378 personelle ekmek satışına devam edecek.

HAMİDİYE AŞ de 167 bayi, 263 araç ve 760 çalışanla vatandaşların su ihtiyacını karşılayacak.



DARÜLACEZE, ENGELLİ VE CENAZE HİZMETLERİ



İSPER AŞ, 3 bin 186 çalışanıyla Kayışdağı Darülaceze, engelliler, Aile Danışmanlık Merkezleri, cenaze hizmetleri, sahipsiz hayvanların beslenmesi, halkla ilişkiler çalışmaları ile tuvalet temizliği hizmetlerine destek verecek.



İBB WİFİ ÇEKECEK



İSTTELKOM AŞ: İBB Veri Merkezi, WiFi, telsiz ile fiber altyapı hizmetlerinde toplam 48 personelle görev alacak. İBB WiFi hizmetleri; kamu personeli ile çalışmak zorunda olan İstanbullulara kesintisiz ulaşacak.



DİĞER HİZMETLER



BELTUR: 40 hastane, 55 noktada 400 personelle çalışacak. İSTGÜVEN AŞ; 815 lokasyonda 4 bin 200 çalışanla güvenlik hizmeti verecek. İSPARK; Alibeyköy Cep Otogarı, Büyük İstanbul Otogarı, İstinye ve Tarabya Marina, Bayrampaşa Sebze Meyve Hali, Kozyatağı Sebze Meyve Hali ve Gürpınar Balık Hali’nde 235 görevli ile hizmet verecek. İSYÖN: Gürpınar Su Ürünleri Hali ve Kadıköy ve Ulus Pazarı 36 personelle görev başında olacak.