Suriye'de son durum | Barış Pınarı Harekatı başladı





Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki hedefleri karadan vurulmaya başladı. Havadan ve karadan vurulan PKK hedeflerinde yoğun dumanlar yükselirken, Akçakale'de vatandaşlar harekatı evlerinin çatılarından izliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TSK, Suriye Milli ordusuyla Barış Pınarı harekatını başlattı" şeklinde açıklama yaptı. Barış Pınarı Harekatı saat 16:00 itibariyle başladı. Öte yandan Resulayn'dan gelen son dakika haberlerine göre, patlamalar yaşanırken, bölgeden dumanlar yükseliyor....



Barış Pınarı Harekatı saat 16.00 itibariyle başladı. Türk jetleri ve obüsler, Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad şehirlerindeki YPG/PYD hedeflerini vurmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TSK, Suriye Milli ordusuyla Barış Pınarı harekatını başlattı" diyerek harekatın başladığını duyurdu.

Türkiye, Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatını başlattı. Harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TWITTER'DAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız. #BarışPınarıHarekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

