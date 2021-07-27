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Ünlüler orman yangınları için çağrıda bulundu

OGM, Türkiye’de her yıl mangal ateşi, sigara izmariti, anız yangını gibi yüzde 90’ı insan kaynaklı yaşanan 2 binin üzerindeki orman yangınlarının önlenmesi ve bu konuda farkındalık oluşması için çalışmalar yürütüyor.

27 Temmuz 2021 Salı 13:58
Ünlüler orman yangınları için çağrıda bulundu

Ünlüler orman yangınları için çağrıda bulundu 

Orman yangınlarına karşı toplumsal farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüten Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) bu mücadelesine bir destek de ünlü simalardan geldi. Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal ve Kenan İmirzalıoğlu, şarkıcı Mustafa Ceceli ve internet fenomeni Türk şef CZN Burak sosyal medya aracılığıyla yayınladıkları videolarla orman yangınlarına dikkat çektiler. 

OGM, Türkiye’de her yıl mangal ateşi, sigara izmariti, anız yangını gibi yüzde 90’ı insan kaynaklı yaşanan 2 binin üzerindeki orman yangınlarının önlenmesi ve bu konuda farkındalık oluşması için çalışmalar yürütüyor. Toplumda daha geniş kitlelere ulaşmak için ünlü simaların da desteğini alan OGM, orman varlıklarının korunması için 182 yıldır mücadelesine devam ediyor. 

Ünlü meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli’nin artan sıcaklıklarla daha da yükselen yangın riskine dikkat çektiği filmi ile başlayan OGM’nin farkındalık kampanyasına sevilen usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal ve Kenan İmirzalıoğlu, şarkıcı Mustafa Ceceli ve internet fenomeni Türk şef CZN Burak gibi isimlerden de destek geldi. 

Toplumun büyük bir kesimi tarafından severek takip edilen sanatçıların, sporcuların desteklerini almanın doğanın korunmasına karşı farkındalık oluşturmakta çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Ormanlarımızı korumak adına her yıl en büyük mücadeleyi ‘orman yangınları’ konusunda veriyoruz. Son 10 yılın yangın istatistiklerine bakıldığında yüzde 90 gibi çok büyük bir oranda insan ihmalinden kaynaklanan orman yangınları ile milli servetimizi kaybediyoruz. Canımız yanıyor. Şehit veriyoruz. Vatandaşlarımızın orman yangınlarına sebep olacak durumlara karşı hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Bizlere destek olan değerli sanatçılarımıza da çok teşekkür ediyoruz ” diye belirtti. 

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Anahtar Kelimeler:
Orman Yangını
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