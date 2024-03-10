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Üçlü aşk cinayeti 13 yıl sonra çözüldü

Karabük'ten 13 yıl önce İstanbul'a arsa satmak için gelen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Bayram Kaya'nın aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.

10 Mart 2024 Pazar 17:53
Üçlü aşk cinayeti 13 yıl sonra çözüldü






Üçlü aşk cinayeti 13 yıl sonra çözüldü


Kocasını sevgilisine öldürten kadını yeni sevgilisi ihbar edince 13 yıllık cinayet tüm detayları ile aydınlatıldı. Bu arada kurban Bayram Kaya'nın cenazesinin yıllar önce Ankara'da kimsesizler mezarlığına defnedildiği anlaşıldı. Karabük’ün Yenice ilçesinde 19 Ağustos 2011 tarihinde ormanlık alanda elleri arkadan bağlı bulunan cesedin sırrı, Karabük Emniyet Müdürlüğü’nün çalışması ile 13 yıl sonra aydınlatıldı.

13 yıllık cinayetin sırrı Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin 4 aylık fiziki ve teknik takibi ile aydınlatıldı. 

Olayla ilgili İstanbul, Kastamonu ve Sivas’ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Sema K., 2011 yılında kocası Bayram Kaya’dan sürekli şiddet gördüğünden o dönemde birlikte olduğu Mehmet A.’ya sürekli yaşadığı kötü muamelelerden bahsederek, kocasını öldürmesini istedi. Sema K., kocasının mal varlığı ve arsalarının olduğunu, kocasını öldürürse bunların kendisine kalarak güzel bir hayat yaşayacaklarını söyledi. 

Mehmet A., konuyu akli dengesi yerinde olmayan arkadaşı Mehmet Ali K.’ya anlatarak, öldürürse ceza almayacağını söyleyerek ikna etti.

ARSA ALMA BAHANESİ

1 ay sonra Sema K., sevgilisi Mehmet A.’yı arayarak kocasının arsa satacağını söyleyip telefon numarasını verdi. Mehmet A., arkadaşı Mehmet Ali K.’yı yanına alarak arsa için Bayram Kaya’yı alıcı kılığında arayarak buluştu. Bayram Kaya ile birlikte İstanbul Pendik’teki arsaya giden Mehmet A. ve Mehmet Ali K., daha sonra araçla birlikte Beykoz’a geçmek için hareket etti. 

Ormanlık alanda tuvaleti geldiğini söyleyen Mehmet A. araçtan indikten sonra Mehmet Ali K., Bayram Kaya’yı araçta elektrik kablosu ile boğarak öldürüp, cesedi aracın bagajına koyarak olay yerinden ayrıldı.

CESEDİ ORMANA ATTILAR

Mehmet A., birlikte olduğu Sema K.’yı telefonla arayarak kocasını öldürdüklerini söyledi. İkili bir, bagajdaki cesetle yaklaşık 300 kilometre ilerledikten sonra Karabük’ün Yenice ilçesinde ormanlık alana cesedi bırakarak ayrıldı. 19 Ağustos 2011 yılında ormanlık alanda ceset olduğu ihbarı üzerine ekiplerce yapılan incelemede 40 yaşlarında olan ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsın elleri arkadan bağlı bir şekilde elektrik kablosu ile boğularak öldürüldüğü belirlendi. 

Bu arada Sema K. ise İstanbul’da emniyete giderek, kocası Bayram Kaya’nın kayıp olduğu ihbarında bulundu.

YENİ SEVGİLİNİN İHBARI ORTAYA ÇIKARDI

Mehmet A.’dan ayrılan Sema K., yeni sevgilisine eşini öldürttüğünü anlattı. Bir süre sonra Sema K. ile arası bozulan şahıs, ondan ayrıldıktan sonra cinayet işlediğini beyan ederek suç duyurusunda bulundu. Yenice Cumhuriyet Savcılığı, 4 ay önce dosyayı yeniden ele alarak çalışma başlattı. 

İhbar üzerine başlatılan çalışmada 13 yıl önce Yenice ormanında bulunan ve kimliği tespit edilemeyen, yapılan otopsi işlemleri sonrası Ankara’daki kimsesizler mezarlığına defnedilen cesedin olay günü alınan DNA örnekleri ve resimlerinin Bayram Kaya’ya ait olduğu ailesi tarafından tespit edildi. 

Bunun üzerine Karabük Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, İstanbul’da bulunan Sema K., Mehmet A. ve Mehmet Ali K.’yı hem fiziki hem de teknik takibe aldı. 4 ay süren çalışmalar sonucu çemberi daraltarak operasyonu hızlandıran Karabük Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince İstanbul, Kastamonu ve Sivas’ta eş zamanlı yapılan operasyonda Bayram Kaya’yı öldüren, ölmesinde ve suçun saklanmasında rolü olduğu değerlendirilen Sema K., Mehmet A., Mehmet Ali K. ile Sema K’nın kız kardeşleri Songül K., Selda K. ve Serdar A. gözaltına alınarak Karabük’e getirildi. 

Karabük Emniyet Müdürlüğünde 4 gün süren sorgularının ardından 6 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek, Yenice Adliyesine sevk edildi. ‘Tasarlayarak öldürme suçundan’ mahkemeye sevk edilen Sema K., Mehmet A. ve Mehmet Ali K. tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edilirken, Songül K., Selda K. ile Serdar A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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CinayetAşk Cinayeti
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