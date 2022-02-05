Büşra Pekin | Zaaflı roller daha zevkli

“Amerika’dan gerekli malzemeler gelmeyince role kilo alarak hazırlandım” dedi. Kötü kadın rollerinde görmeye alışkın olduğumuz usta oyuncu Köse ise, “Türkiye’de ilk defa iyi kadın rolünde oynadım. Melek gibi birini oynamaya bayılmıyorum zaten. Zaaflı roller daha zevkli” dedi. Keyifli sohbete yine eğlenceli oyunlar, skeçler ve müzik eşlik etti.

“Dilberay” filminin başrol oyuncusu Büşra Pekin, “Rolüme Dilber ablanın videolarını izleyerek hazırlandım. 60 yaşını izledim ama 19 yaşının empatisini kurarak o yıllara dönmeye çalıştım” sözleriyle hazırlık sürecini anlattı. Dilber Ay’ın dilinin tek bir yöreye ait olmadığını, bu sebeple konuşmalar üzerine epey çalıştığını söyledi.

“Kilo almam daha iyi oldu”

Rolü için kilo alan Pekin, “Rolün bir diğer zor yanı ise şu oldu. Pandemi öncesinde Amerika’dan bazı malzemeler gelecekti ama onlar gelmeyince fiziksel olarak benzeyebilmek için kilo aldım ve role böyle hazırlandım. Daha da iyi oldu” dedi.

Oyunculuk serüveninin Çok Güzel Hareketler Bunlar’da başladığını söyleyen Pekin, bundan mutsuz olmadığını söyledi ve “Konservatuar bitince BKM’de yazıp oynuyorduk, birden TV projesine dönüştü. Anlık olarak hareket edebilme yeteneğimi çok iyi geliştirdim burada” ifadelerini kullandı.

“Melek gibi birini oynamaya bayılmıyorum”

Dizi ve filmlerde kötü kadın rolleriyle görmeye alışkın olduğumuz usta oyuncu Nursel Kaya, “Türkiye’de ilk defa iyi bir kadın rolünde oynadım” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Sert bir mizacım var, herhalde o yüzden kötü kadın rolleri üzerime yapıştı. Ben zaten bayılmıyorum melek gibi birini oynamaya. Zaaflı roller her zaman daha iyi geliyor bana. Daha zevkli buluyorum.”

Dilberay’daki rolüne hazırlanırken iyi kadın nasıl olunur diye incelediğini anlatan Köse, “Hiçbir insan beyaz ya da siyah değildir. Hepimizin içinde ikisinden de biraz var” dedi.

“Rollerden kahraman yaratıyorum”

Köse sözlerini, “Oynadığım rollerden kahraman yaratıyorum. Reyting kaygım hiçbir zaman olmadı, ben role bakarım” şeklinde sürdürdü.

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