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Çocuklar için Nutuk | 100. Yılda 18 bin Köy Okuluna 100 bin NUTUK

14 Nisan 2020 Salı 09:07
Çocuklar için Nutuk | 100. Yılda 18 bin Köy Okuluna 100 bin NUTUK

Çocuklar için Nutuk | 100. Yılda 18 bin Köy Okuluna 100 bin NUTUK Kitabı

Türk milletinin iradesini temsil eden Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100’üncü yılını kutlayacağımız bu yıl Herkese Kitap Vakfı köy okullarında okuyan çocuklara 100 bin “NUTUK” kitabını armağan ediyor.


Çocukların okuyabileceği şekilde derlenmiş 144 sayfadan oluşan bu özel kitap Herkese Kitap Vakfı Gönüllü Destekçisi Yapı Kredi’nin katkısı ile hazırlandı.

Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver; “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her sene büyük bir coşku ile kutlanıyor. 

Bu anlamlı kutlama çalışmalarına katkı sağlamak için Herkese Kitap Vakfı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün NUTUK kitabının ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin okuyup anlayabilecekleri bir şekilde özel derlenmiş bir uygulamasını Yapı Kredi’nin desteği ile hazırladık.  Bu kitap tüm çocuklarımıza ve gençlerimize 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı armağanı olsun” dedi.

Çocuklar için hazırlanmış “NUTUK” kitabı okullar açıldığında 18 bin köy okuluna gönderilecek. 

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