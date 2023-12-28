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Maltepeli kadınların el emeği pazarı açıldı

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurslarında eğitim alan Maltepeli kadınların hazırladığı ürünler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

28 Aralık 2023 Perşembe 14:57
Maltepeli kadınların el emeği pazarı açıldı






Maltepeli kadınların el emeği pazarı açıldı 

2024 yılına girmeye sayılı günler kala Maltepeli kadınların hazırladığı el yapımı ürünler ve hediyelik eşyalar, Küçükyalı Adnan Kahveci Parkı’ndaki pazarda sergilenmeye başladı. Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurslarında eğitim alan Maltepeli kadınların hazırladığı ürünler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

YENİ YIL HEYECANI YAŞANIYOR 

Kadın girişimciliğine katkıda bulunmayı hedefleyen pazarda ahşap ürünleri, mefruşat ve amigurumi, takı ve tekstil ürünleri başta olmak üzere çeşitli kategorilerde hediyelik ürünler satışa sunuldu. Kadınlar Maltepe Belediyesi’nin kadın girişimciliğini destekleyen çalışmalarından memnun olduklarını ifade ederek “Burada kendi el yapımı ürünlerimizin tanıtımını yapıp satışını yapıyoruz.

2024 yılına umutlarla başlamak, sevdiklerine hediye almak isteyen herkesi buraya bekliyoruz. Uygun fiyatlı ürünlerimizden satın alarak bizlere destek olabilir, sevdiklerinizi sevindirebilirsiniz.” şeklinde konuştular.  Pazar, ‪31 Aralık tarihine kadar her gün ‪10.00-19.30 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. 

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