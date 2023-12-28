Maltepeli kadınların el emeği pazarı açıldı
2024 yılına girmeye sayılı günler kala Maltepeli kadınların hazırladığı el yapımı ürünler ve hediyelik eşyalar, Küçükyalı Adnan Kahveci Parkı’ndaki pazarda sergilenmeye başladı. Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurslarında eğitim alan Maltepeli kadınların hazırladığı ürünler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.
YENİ YIL HEYECANI YAŞANIYOR
2024 yılına umutlarla başlamak, sevdiklerine hediye almak isteyen herkesi buraya bekliyoruz. Uygun fiyatlı ürünlerimizden satın alarak bizlere destek olabilir, sevdiklerinizi sevindirebilirsiniz.” şeklinde konuştular. Pazar, 31 Aralık tarihine kadar her gün 10.00-19.30 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.