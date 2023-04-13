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Seçim 2023 | 60 milyon fazla oy pusulası basıldı

Seçimlere 30 gün kala Yüksek Seçim Kurulu, sandıkların ve oy pusulularının hazırlığını sürdürüyor. İki turlu seçim ihtimaline karşı 60 milyon fazla oy basımı ihalesi yapıldı

13 Nisan 2023 Perşembe 14:53
Seçim 2023 | 60 milyon fazla oy pusulası basıldı

Seçim 2023 | 60 milyon fazla oy pusulası basıldı


Türkiye seçime gidiyor. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi Yüksek Seçim Kurulunun hazırlıkları sürüyor.


Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurtdışında yaşayanlar da dahil olmak üzere 14 Mayıs’taki seçimlerde 64 milyon 191 bin 285 seçmenin oy kullanabileceğini duyurmuştu.

60 MİLYON OY PUSULASI FAZLA!

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) talebi üzerine milletvekili seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk ve ihtiyaç halinde ikinci turunda kullanılacak 249 milyon 670 bin 310 birleşik oy pusulası için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ihaleye çıktı.

Bu arada konuyu takip eden Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları için ihale ilanına çıktı. İlana göre toplam 249.670.310 adet birleşik oy pusulası basılacak. İki yüz kırk dokuz milyon altı yüz yetmiş bin!"

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