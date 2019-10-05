Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
103464
ALTIN
275.377
DOLAR
5.6906
STERLİN
7.0260
EURO
6.2504

Dünya Kemer Maçı heyecanı | İstanbul'da dev kapışma

Dünyanın en iyi Kick Boks sporcuları arasında gösterilen Mert Akın bu akşam Altın Kemer'i korumak için İstanbul'da ringe çıkıyor. Rakibi Avusturyalı Thomas Froschaver..

Dünya Kemer Maçı heyecanı | İstanbul'da dev kapışma

Dünyanın en iyi Kick Boks sporcuları arasında gösterilen Mert Akın bu akşam Altın Kemer'i korumak için İstanbul'da ringe çıkıyor. Rakibi Avusturyalı Thomas Froschaver..

05 Ekim 2019 Cumartesi 17:14
Dünya Kemer Maçı heyecanı | İstanbul'da dev kapışma

Dünya Kemer Maçı heyecanı | İstanbul'da dev kapışma



İstanbul Kick Boks'ta dünya çapında önemli bir karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Dövüş  müsabakaları içerisinde dünyada milyonlarca kişinin canlı olarak izleyeceği karşılaşma saat 21.00'de başlıyor. Mert Akın, karşılaşma öncesi Avusturyalı rakibi Thomas Froschaver'e meydan okuyarak, altın kemerin yeni sahibi olacağını söyledi. Tarihi müsabakayı gazeteci sunucu Aynur Ayaz yorumlayacak. İlk kez dövüş sporları karşılaşmasını izleyicilere anlatacak olan Ayaz oldukça heyecanlı olduğunu söyledi.
 

ALTIN KEMER SAHİBİNİ BULACAK

Dünya Kemer Maçı bugün İstanbul’da sahibini buluyor. Yarın önemli bir spor  Kick boks müsabakası gerçekleşecek.

Tüm dövüş severlerin gözü kulağı yarın İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde. Saat 21.00’de başlayacak olan maç heyecanı dövüşseverleri sarmış durumda.

Heyecanın ve tansiyonların artacağı dövüşte Türkiye’yi temsil eden sporcu Mert Akın, rakibi Avusturyalı Thomas Froschaver’ e karşı dünya kemerini almak için dövüşecek

Son Güncelleme: 05.10.2019 18:07
Anahtar Kelimeler:
Aynur AyazMert Akın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı farklı yendi
Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı farklı yendi
Serdar Adalı'nın teknik direktör adayı belli oldu
Serdar Adalı'nın teknik direktör adayı belli oldu
Ersun Yanal: Kaza değil, hak ettiğimiz bir mağlubiyet!
Ersun Yanal: Kaza değil, hak ettiğimiz bir mağlubiyet!
Emre Belözoğlu hakkında takipsizlik kararı
Emre Belözoğlu hakkında takipsizlik kararı
Antalyaspor, Fenerbahçe'nin evinde yenilmezlik serisine son verdi, Fenerbahçe 0- Antalyaspor 1
Antalyaspor, Fenerbahçe'nin evinde yenilmezlik serisine son verdi, Fenerbahçe 0- Antalyaspor 1
Trabzonspor'da yeni reklam anlaşması
Trabzonspor'da yeni reklam anlaşması
Beşiktaş yine uzatmalarda kaybetti 
Beşiktaş yine uzatmalarda kaybetti 
Medipol Başakşehir ilk puanını aldı
Medipol Başakşehir ilk puanını aldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort