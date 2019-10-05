Dünya Kemer Maçı heyecanı | İstanbul'da dev kapışma





İstanbul Kick Boks'ta dünya çapında önemli bir karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Dövüş müsabakaları içerisinde dünyada milyonlarca kişinin canlı olarak izleyeceği karşılaşma saat 21.00'de başlıyor. Mert Akın, karşılaşma öncesi Avusturyalı rakibi Thomas Froschaver'e meydan okuyarak, altın kemerin yeni sahibi olacağını söyledi. Tarihi müsabakayı gazeteci sunucu Aynur Ayaz yorumlayacak. İlk kez dövüş sporları karşılaşmasını izleyicilere anlatacak olan Ayaz oldukça heyecanlı olduğunu söyledi.





ALTIN KEMER SAHİBİNİ BULACAK

Dünya Kemer Maçı bugün İstanbul’da sahibini buluyor. Yarın önemli bir spor Kick boks müsabakası gerçekleşecek.

Tüm dövüş severlerin gözü kulağı yarın İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde. Saat 21.00’de başlayacak olan maç heyecanı dövüşseverleri sarmış durumda.

Heyecanın ve tansiyonların artacağı dövüşte Türkiye’yi temsil eden sporcu Mert Akın, rakibi Avusturyalı Thomas Froschaver’ e karşı dünya kemerini almak için dövüşecek