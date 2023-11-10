

Görme engelli yurttaşlar Sarıyer'de balık tutacak





Görme engelli vatandaşların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için Sarıyer'de önemli bir etkinlik düzenleniyor.

Sarıyer Belediyesi, Altı Nokta Körler Vakfı, Uluslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi Federasyonu, İSOBDER (İstanbul Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Derneği) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, görme engelli bireylerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için bir araya geliyor. Emirgan Sahili’nde düzenlenecek “Özgürlüğe Olta Atalım Balık Tutma Şenliği”ne tüm vatandaşlar katılabilecek.