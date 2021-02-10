Kar soğuk hepsi birden geliyor | Kara kış kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının azalacağını; Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalacağını açıkladı. İstanbul'da hava sıcaklığı perşembe günü 17 derece iken pazartesi 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada, İstanbul için fırtına uyarısında bulunuldu. Uyarıda, "Bu akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın kuvveti yer yer 75-88 kilometreye ulaşacağından çatı uçması, soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı" ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

Beklenen yoğun kar yağışı cuma günü Balkanlar üzerinden yurda giriş yapacak. Kar yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor.

TRAKYA İSTANBUL'DA ETKİLİ OLACAK

İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili olarak meteoroloji uzmanı İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen'den de değerlendirmeler geldi.

Twitter'daki hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının pazar günü akşam başlayacağını söyledi.

Şen, kar yağışının pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde de devam edeceğini belirtti. Perşembe günü soğuk hava sisteminin 'Cut off', yani ana sistemden kopacağını belirten Prof. Şen, sistem için "Kendi içindeki enerjiyi iki gün daha azalarak sürdürür" dedi.

KAR YAĞIŞININ EN KUVVETLİ OLACAĞI İKİ GÜN

Şen, İstanbul'da kar yağışının en kuvvetli görüleceği tarihin ise pazartesi ve salı günleri olacağını belirterek, bu günlerde sıcaklıkların gece -1, gündüz ise 2 derecelere düşeceğini söyledi.

METEOROLOJİ'DEN 3 İL İÇİN HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor. Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalması bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde soğuk havanın etkisini artırması ile birlikte kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor" denildi.

İSTANBUL: Havanın; Perşembe günü parçalı çok bulutlu, Cuma günü ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu, Cumartesi ise çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olması bekleniyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 19 derece iken Pazartesi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

ANKARA: Havanın; Perşembe günü az bulutlu ve açık, Cuma günü çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Cumartesi günü ise parçalı ve çok

bulutlu olması bekleniyor. Pazar günü yağışların kar şeklinde başlayıp gün içinde karla karışık yağmur ve kara döndükten sonra gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 17 derece iken Pazartesi 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

İZMİR: Perşembe günü parçalı ve zamanla çok bulutlu olması beklenen havanın akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. İzmir'in Cumartesi günü parçalı bulutlu, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren ise yeni bir yağışlı sisteminin etkisine girerek, Pazar ve Pazartesi günleri yağışlı geçeceği, yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 19 derece iken Pazartesi 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

