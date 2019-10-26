Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
100216
ALTIN
279.167
DOLAR
5.7628
STERLİN
7.4010
EURO
6.3918

Fenerbahçe Beko deplasmanda yine kaybetti

Fenerbahçe Beko, deplasmanda 3.kez yenildi. 

Fenerbahçe Beko deplasmanda yine kaybetti

Fenerbahçe Beko, deplasmanda 3.kez yenildi. 

26 Ekim 2019 Cumartesi 10:06
Fenerbahçe Beko deplasmanda yine kaybetti

Fenerbahçe Beko, deplasmanda AX Armani Exchange Milan’a 87-74 yenildi.

  Fenerbahçe Beko, deplasmanda 3.kez yenildi. Euroleague’in 4. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan’a 87-74 yenildi.

Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi’nde bu sezon dördüncü maçında üçüncü mağlubiyetini alırken, İtalyan ekibi sahadan 3. kez galip ayrıldı.

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Sasa Pukl (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan)

AX Armani Exchange Milan: Rodriguez 22, Roll 6, Micov 7, Scola 6, Tarczewski 8, Della Valle 15, Biligha 6, Gudaitis 17, Moraschini, Cinciarini, White

Fenerbahçe Beko: Westermann, Sloukas 7, De Colo 12, Vesely 14, Lauvergne 14, Melih Mahmutoğlu 8, Williams 8, Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed 2, Datome 5, Tarık Biberovic 4

1. Periyot: 20-11

Devre: 41-29

3. Periyot: 66-55

(Skor)

Son Güncelleme: 26.10.2019 10:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çaykur Rizespor haftalar sonra galibiyet yüzü gördü
Çaykur Rizespor haftalar sonra galibiyet yüzü gördü
Abdullah Avcı, istifa çağrılarına cevap verdi.
Abdullah Avcı, istifa çağrılarına cevap verdi.
Parkede Anadolu Efes rüzgarı esti
Parkede Anadolu Efes rüzgarı esti
Karadeniz fırtınasından sessiz gece
Karadeniz fırtınasından sessiz gece
Başakşehir, Avusturyalı ekibi evinde devirdi 1 - 0
Başakşehir, Avusturyalı ekibi evinde devirdi 1 - 0
Beşiktaş, Braga karşısında 2 - 1 mağlup oldu
Beşiktaş, Braga karşısında 2 - 1 mağlup oldu
Galatasaray, tur yolunda ağır yara aldı | Galatasaray 0 - Real Madrid 1
Galatasaray, tur yolunda ağır yara aldı | Galatasaray 0 - Real Madrid 1
Beşiktaş’ta yeni başkan Ahmet Nur Çebi oldu…
Beşiktaş’ta yeni başkan Ahmet Nur Çebi oldu…

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort