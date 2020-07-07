Gençlerbirliği 1 - Fenerbahçe 1

Gençlerbirliği öne geçtiği karşılaşmada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısında Gençlerbirliği, rakibi Fenerbahçe'ye oranla daha etkili bir oyun ortaya koyarken, yakaladığı pozisyonlarda Altay gole izin vermedi. Maça stoper olarak başlayan Jailson, yaptığı hatalarla dikkat çekerken, 20. dakikada Tahir Karapınar tarafından orta sahaya çekildi. Ozan Tufan stopere kaydırıldı.Ozan Tufan'ın orta sahadan stopere geçmesinin ardından ise Fenerbahçe, bu kez de topun kontrolünü sağlamakta ve oyuna hükmetmekte sıkıntı çekti. İlk yarıda etkili bir futbol ortaya koyan Stancu, Altay'ı geçmeyi başaramayınca, takımlar soyunma odasına golsüz beraberlikle girdi.

İkinci yarıya Jailson'ın yerine Emre Belözoğlu ile başlayan Fenerbahçe, biraz daha toparlanmış bir görüntü sergiledi. Yakaladığı birkaç pozisyonu derğerlendiremeyen konuk ekip, tam oyuna hükmetmeye başladığında kalesinde golü gördü.Gençlerbirliği, 60. dakikada kullanılan serbest vuruşta yapılan orta sonrası Stancu ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra oyunun temposunu düşüren Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin pas yapmasına izin verdi.Kapanan rakibi karşısında baskıyı arttıramayan ve net fırsatlar bulmakta zorlanan Fenerbahçe, bir puanı Emre Belözoğlu'nun harika golüyle kurtardı. Vedat Muriqi ve Deniz Türüç'ün etkisiz performansı nedeniyle Fenerbahçe, pozisyon üretmekte oldukça zorlandı.

Fenerbahçe, bu puan kaybıyla Avrupa kupalarına katılma yarışında yara aldı.Bu beraberlikle Gençlerbirliği puanını 33 yaparken, Fenerbahçe'nin puanı 50'ye yükseldi.