Gençlerbirliği 1 - Fenerbahçe 1
İkinci yarıya Jailson'ın yerine Emre Belözoğlu ile başlayan Fenerbahçe, biraz daha toparlanmış bir görüntü sergiledi. Yakaladığı birkaç pozisyonu derğerlendiremeyen konuk ekip, tam oyuna hükmetmeye başladığında kalesinde golü gördü.Gençlerbirliği, 60. dakikada kullanılan serbest vuruşta yapılan orta sonrası Stancu ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra oyunun temposunu düşüren Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin pas yapmasına izin verdi.Kapanan rakibi karşısında baskıyı arttıramayan ve net fırsatlar bulmakta zorlanan Fenerbahçe, bir puanı Emre Belözoğlu'nun harika golüyle kurtardı. Vedat Muriqi ve Deniz Türüç'ün etkisiz performansı nedeniyle Fenerbahçe, pozisyon üretmekte oldukça zorlandı.
Fenerbahçe, bu puan kaybıyla Avrupa kupalarına katılma yarışında yara aldı.Bu beraberlikle Gençlerbirliği puanını 33 yaparken, Fenerbahçe'nin puanı 50'ye yükseldi.