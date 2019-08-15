Trabzonspor, Sparta Prag'ı 2-1 devirdi



Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, 2-2'lik avantajla döndüğü UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının rövanşında Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi!



MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk eden Trabzonspor, ilk maça göre ilk 11'de tek farklı oyuncu ile sahaya çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, ilk maçta şans tanıdığı Nijeryalı oyuncu Obi Mikel'in yerine Norveçli golcü Alexander Sörloth'u sahaya sürdü. Çekya'da oynanan maçta Mikel'in yerine ikinci yarıda oyuna girerek skoru 2-2'ye getiren golü atan Sörloth, bu kez 11'de görev yaptı.

Trabzonspor'da geçen sezonki kadro haricinde yeni transferlerden de sadece Sörloth, ilk 11'de forma giyen isim oldu.

Çok sayıda gol pozisyonunu değerlendiremeyen Trabzonspor'un gollerini Sörloth ve Novak kaydetti. Sparta Prag'ta Plavsic 88. dakikada kırmızı kart gördü. Trabzonspor'da Nwakaeme bir penaltı kaçırdı. Öte yandan Daniel Sturridge'in ailesi maçı tribünde takip etti



TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Trabzonspor taraftarı, maça büyük ilgi gösterdi.

Geçen hafta satışa çıkan biletleri bir gün içinde tüketen bordo-mavili taraftarlar, Medical Park Stadı'nı doldurdu. Karşılaşmayı 38 bin taraftar izledi.

Trabzonspor taraftarı, maç öncesi İngilizce olarak, "Fırtına için hazır olun" yazılı pankart açtı.

TRABZON'DA 1479 GÜN SONRA AVRUPA MAÇI

Trabzonspor, bin 470 gün sonra sahasında bir Avrupa kupası maçına çıktı.

En son evinde 6 Ağustos 2015'te Kuzey Makedonya'nın Rabotnicki takımını konuk eden bordo-mavililer, uzun bir aradan sonra Sparta Prag karşılaşmasıyla Avrupa'da bir maça çıktı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında Sparta Prag'ı Filip Novak'ın 90+8'de attığı golle 2-1 yendi ve ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Yunanistan ekibi AEK oldu. İlk maç 22 Ağustos'ta Yunanistan'da, rövanş ise 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.

Temsilcimiz maça çok hızlı başladı. Kısa paslarla rakip yarı sahaya sokulan Trabzonspor'da topla buluşan Ekuban sol ayağıyla uzak köşeyi gördü ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

11. dakikada skor 1-0'a geldi: Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahasına etkili bir orta geldi. Savunmanın üzerinden yükselen ve kafayı vuran Sörloth topu ağlara göndermeyi başardı.

ABDÜLKADİR FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ!

Fırtına, 22. dakikada bir kez daha gole yaklaştı: Trabzonspor bu kez Sörloth ile hızlı geldi. Sağ kanattan yapılan ortada Abdülkadir Ömür kafayı vurdu ancak kaleci kurtmarmayı başardı. Genç yıldız seken topu tamamlak istedi ancak savunma bir kez daha tehlikeyi önledi.

38. dakika oynanırken bu kez Sparta Prag etkili geldi ancak Uğurcan gole izin vermedi: Konuk ekipte Hlozek kazandığı topla ceza sahasına yöneldi ve sert bir şut çıkardı. Kaleci Uğurcan Çakır uzanarak topu kontrol etti.

Mücadelenin ilk 45 dakikası Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

PENALTI BEKLENTİSİ

Trabzonspor'da 48. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Nwakaeme kaleyi yokladı ancak savunmadan seken top kornere çıktı.Trabzonsporlu oyuncular bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu ancak hakemin kararı değişmedi.

Sparta Prag 54. dakikada kalemizi Kanga ile yokladı: Hızlı gelişen Sparta Prag atağında Kanga ceza sahasının hemen dışında topla buluştu ancak vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

58. dakikada sağ çizgide topla buluşan Abdülkadir Ömür çalımlarla ceza sahasına yaklaştı ve yerde kaldı. Topun başına geçen genç futbolcu isabetli bir şutla kaleyi yoklasa da kaleci hata yapmadı.

Temsilcimiz mücadelenin 64. dakikasında bir kez daha gole yaklaştı: Sağ kanattan ceza sahasına sokulan Nwakaeme uzak köşeyi gördü ancak top az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmada 68. dakika oynanırken Trabzonspor bir kez daha kalabalık geldi. Abdülkadir Ömür ceza sahasının sağ çaprazından kaleyi yokladı ancak isabet sağlayamadı.

SPARTA PRAG UMUTLANDI

Mücadelede dakikalar 76'yı gösterirken Sparta Prag skoru eşitledi: Kanga'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Hlosek uzak köşeye çok şık bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu.

Sparta Prag'ta Plavsic, 88. dakikada Abdülkadir Ömür'e yaptığı faulün ardından 2. sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

NWAKAEME PENALTI KAÇIRDI

Trabzonspor, Nwakaeme önderliğinde uzatma dakikalarını rakip kale önüne yığarken 90+6'ncı dakikada penaltı geldi! Topun başına geçen Nwakaeme penaltı atışını değerlendiremedi.

90+8. dakika oynanırken gelişen hızlı atakta rakip sahanın hemen başında topla buluşan Novak, uzun süre topu sürdükten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakip fileleri havalandırdı.

Mücadelede kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor 2-1'lik galibiyetle ayrıldı! Bordo-mavililerin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Yunanistan ekibi AEK oldu. İlk maç 22 Ağustos'ta Yunanistan'da, rövanş ise 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.

