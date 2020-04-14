Malatya'da en çok işlenen suçlar

Malatya'da En Çok İşlenen Suçlar

Malatya Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biridir. Şehirde yaşanan gelişmeler ile daima ileri doğru bir ivme kazanmıştır. Cumhuriyet döneminden günümüze sürekli olarak gelişim göstermektedir. Bu nedenle de hem devlet tarafından hem de kişisel yatırımcılar bölgeye büyük önem vermektedirler. Ekonomik olarak gelişimi devam etmekte iken diğer taraftan da sosyo-kültürel açıdan gelişimini de sürdürmektedir. Şehirde hem kayısı üretimi konusunda hem de diğer tarım ürünleri ile şehir Türkiye’de önemli bir yere sahip olmuştur. İstihdamın artması sebebiyle ve eğitim seviyesinin yükselmesi ile de şehirde suç oranı giderek azalmaktadır.

Malatya’da İşlenen Suçlar

Sosyo-ekonomik ve coğrafik yapısına bakıldığında da diğer illerle karşılaştırıldığında zaman daha az olduğu gözlemlenmektedir. Her ilde olduğu gibi Malatya’da da dolandırıcılık, gasp ve hırsızlık şehirde en çok işlenen suçlar olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra diğer suçlarda az da olsa görülmektedir. Ancak bölgedeki gelişmeler suç oranını giderek azaltmaktadır. Bunun için valilikte özel çalışmalarını titizlik ile sürdürmekte tıpkı ekonomide ve kültürel olarak yaşadığı başarıyı suç oranlarının azalması ile de yaşamak istemektedir. Bunun için oldukça titiz bir çalışma yürütmektedir.

Malatya’nın yüz ölçümü 12.146 km2 olmakla birlikte sürekli olarak nüfusu düzenli bir şekilde artmaktadır. Nüfus artışının olumlu etkileri olduğu gibi olumsuz etkileri de yaşanacaktır. Çünkü artan nüfus ile birlikte çeşitli suçlarda artmaktadır. Ne yazık ki ülkemizde hırsızlık suçu bir türlü engellenemezken Malatya’da da bu durum devam etmektedir. Ancak valiliğin gösterdiği özenli çalışmalar sonucu suç oranı şehirde azalmaktadır. Halkta bu konuda üstüne düşen tüm görevleri özenle yerine getirmektedir.

Malatya İle İlgili Haberler

Malatya adına türküler yazılan olukça güzel bir şehrimizdir. Hem doğal güzellikleri hem de hem e tarihi dokusu ile oldukça önemli bir şehirdir. Son zamanlarda oldukça yerli yabancı turistte şehre gelmektedir. Şehir son zamanlarda ekonomik anlamda büyük bir çıkış yakalamıştır. Tüm bunların yanı sıra şehirdeki üniversite de şehrin kalkınmasına büyük etki sağlamıştır.

Bu nedenle ülkedeki refah seviyesi yükseldikçe suç oranı da o şekilde azalacaktır. Aynı durum Malatya içinde geçerlidir. Yaşanan olumlu gelişmeler şehirdeki suç oranının düşmesine neden olmuştur. Bu durum şehirdeki herkes tarafından memnuniyet ile karşılanmıştır.

Malatya genel itibariyle huzurlu ve sakin bir yapıya sahiptir. Suç oranı fazla yüksek değildir. Tıpkı Türkiye genelinde oluğu gibi şehir az da olsa ne yazık ki hırsızlık, dolandırıcılık, yan kesicilik ve gaspçılık gibi suçlar ön sırada yer almaktadır. Bunun dışındaki diğer suçlar az da olsa işlenmektedir. Malatya haber hakkında tüm bu detayları çeşitli yerel internet sitelerinden yararlanmaktadır.

Malatya Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Malatya önemli bir şehir olmakla birlikte ülkemize önemli katkıları bulunmaktadır. Bu katkılar ekonomik anlamda ciddi yer kaplamaktadır. Bu sayede hem ülkenin refah seviyesine katkı sağlamakta olup hem de şehre katkı sağlamaktadır. Bu sayede istihdam artmış suç oranı azalmıştır. Devletin önemli bir birimi olan valilik bu konuda da oldukça hassas davranmakta olup, Malatya’nın gelişimi için elinden geleni yapmaktadır. Tüm bu gelişmeler sayesinde de şehirde suç oranında azalmalar meydana gelmektedir.

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