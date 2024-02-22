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İlmekler kadın hakları için atıldı

İBB Kadın, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde dayanışma büyütmek ve farkındalığı geliştirmek için yeni bir söyleşi programına daha ev sahipliği yaptı.

22 Şubat 2024 Perşembe 10:51
İlmekler kadın hakları için atıldı






İlmekler kadın hakları için atıldı 

Tiyatro sanatçısı Derya Baykal’ın katılımıyla gerçekleşen söyleşiye akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu da konuk oldu. Dr. İmamoğlu; İstanbul Vakfı çatısı altında fikir öncülüğünü yaptığı ‘Büyüt Hayallerini’ projesi, projenin ilk ürünü ‘İlham Veren Adımlar’ kitabı ile kadınların iş hayatında karşılaştığı eşitsizlikleri analiz ettiği eseri ‘Cam Işığı Kesemez’ hakkında soruları yanıtladı. Söyleşinin sonunda Dr. İmamoğlu ve Baykal birlikte eline örgü ipi ve tığ aldılar. İlmekleri kadın hakları için attılar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin(İBB) farklı birimleri tarafından kadınlara yönelik tasarlanmış hizmetleri tek çatı altında toplanarak bütüncül bir anlayışla sunulması için hayata geçen İBB Kadın, tiyatro sanatçısı Derya Baykal’ın katılımıyla gerçekleşen söyleşiye ev sahipliği yaptı. Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen söyleşiye İstanbul Vakfı çatısı altında ‘Büyüt Hayallerini’ projesini hayata geçiren, akademik çalışmalar yapan ve çalışmasını ‘Cam Işığı Kesemez’ kitabı ile kamuoyuyla paylaşan Dr. Dilek Kaya İmamoğlu da konuk oldu. İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün organizasyonu ile yapılan söyleşinin konukları arasında İBB Kadın Hizmet Merkezlerinden, İBB Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezlerinden ve Mahalle Evleri birimlerinden yararlanan kadınlar da yer aldı.

DERYA BAYKAL’DAN TOPLUM ZİHNİNDE KADIN OLMANIN TARİFİ

Söyleşide Derya Baykal kamusal alanda, evde, toplum zihninde kadın olmanın tarifini yaptı; üretmenin, kendine güvenin, kadınlarının ekonomiye katkıları gibi konu başlıklarında konuşmalar gerçekleştirdi. Bekar, evli, anne ve anne olmayan kadınların her birinin mevcut yaşam koşullarına göre nasıl üretime katılacakları üzerinde görüşlerini paylaştı.

KADINLAR İBB’NİN HİZMETLERİNDEN FAYDALANIYOR 

Söyleşi sırasında konuklar da söz aldı, İmamoğlu ve Baykal’a sorularını yöneltti. Katılımcı kadınlar sorularının ardından faydalandıkları İBB çalışmalarından da bahsetti. Özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetlerinden dolayı Ekrem İmamoğlu ve tüm İBB çalışanlarına teşekkürlerini iletti. 

GELİRİ KIZ ÇOCUKLARININ YOLUNU AYDINLATACAK

İstanbul Vakfı çatısı altında fikir öncülüğünü yaptığı ‘Büyüt Hayallerini’ projesini hayata geçiren Dr. Dilek Kaya İmamoğlu da söyleşide ‘Büyüt Hayallerini’ projesi ve ‘Cam Işığı Kesemez’  kitabıyla ilgili soruları yanıtladı. Kitabında ele aldığı 'Cam Tavan' kavramına açıklık getiren Dr. İmamoğlu, kitabın telif gelirlerini ‘Büyüt Hayallerini’ projesinde yer alan 3000 üniversiteli kız öğrencinin burs fonuna aktarıldığını açıkladı. 

Baykal ve Dr. İmamoğlu, sohbetin ardından birlikte eline örgü ipi ve tığ alarak birlikte örgü çalışması yaptı. İlmeklerin kadın hakları için atıldığı söyleşi hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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İBBIlmek
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