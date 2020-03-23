Fatih Terim tedavi altında | Hasan Şaş ve Ümit Davala koronavirüs iddiasını yalanladı

Fatih Terim koronavirüs çıktı | Galatasaray'da şok

Dünyayı kuşatan koronavirüs Galatasaray'da yönetici Abdurrahim Albayrak'ın ardından ünlü teknik direktör Fatih Terim'e sıçradıGalatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs tedavisi aldığı günlerde teste giren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ikinci testinde pozitif çıktığı açıklandı.Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesi Albayrak ile yakın temastaki kişilerdendi.Abdurrahim Albayrak’ın koronavirüse yakalanmasının ardından Fatih Terim de test için sağlık kurumuna girmişti.

Fatih Terim'in ardından Ümit Davala ve Hasan Şaş ile bir futbolcuda da pozitif çıktı iddialarına gece yarısı yalanlama geldi.

Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz. — Buse Terim Bahçekapılı (@BuseTerim) March 23, 2020



Prof. Dr. İftihar Köksal, Habertürk'te yaptığı açıklamada, Galatasaray'ta tüm takımın karantina alınması gerektiğnii söyledi. Köksal yaptığı açıklamada tüm takım ile takımın iletişimde olduğu herkes kontrolden geçirilmeli dedi.

Galatasaray Beşiktaş maçı sırasında Terim ile Albayrak'ın sık sık sarıldığı görülmüştü. Aynı karşılaşma sırasında Fatih Terim, Sergen Yalçın ile de sarılmıştı.Bu arada Fatih Terim'in ABD'd6e bulunan eşinin de Türkiye'ye dönmeye çalıştığı açıklandı.

​Terim'in kızları Merve Terim Çetin ve Buse Terim Bahçekapılı tecrübeli çalıştırıcının koronavirüse yakalanmasının ardından sert açıklamalar yaptılar. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Terim Çetin, "Sizin Allah belanızı versin! Hepiniz Allah'ınızdan bulun" ifadelerini kullandı.

​ Buse Terim Bahçekapılı ise "Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" dedi.

Habertürk TV'de canlı yayında Gazeteci Yazar Fatih Altaylı'nın açıklamasının ardından Ümit Davala koronavirüs iddiasını yalanladı.

Bu arada Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Hasan Saş aynı konuda yaptığı açıklamada koronavirüs iddiasını yalanladı.