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Ermenistan Gence'ye saldırdı, 24 ölü 111 yaralı var

Ermenistan, Karabağ'da aldığı ağır yenilginin ardından çılgına döndü. Ermenistan topraklarından düzenlenen füze saldırısında misket bombaları kullanıldı. Gence'de 24 ölü 111 yaralı var.

04 Ekim 2020 Pazar 12:01
Ermenistan Gence'ye saldırdı, 24 ölü 111 yaralı var

Ermenistan Gence'ye saldırdı, 24 ölü var 


Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrini füzeyle hedef aldı. Saldırıda 2'si çocuk 24 kişi hayatını kaybederken, 24'a ağır 111 kişi de ağır yaralandı. Azerbaycan ordusu, saldırının ardından ateş açılan noktaya operasyon başlattı. Dışişleri Bakanlığı da, "Bu saldırılar, Ermenistan’ın içine düştüğü çaresizliğin ve insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir" açıklamasında bulundu

Terör örgütleri ve batılı ülkeleri arkasına alan Ermenistan, son günlerde cephede beli kırılan ordusunun intikamını sivillere saldırarak alıyor. Üstelik cephe hattına 60 KM uzaklıkta yer alan Gence şehrini hedef alan füzeli saldırıda kullanımı yasak olan misket bombaları ile Gence'de aralarında okul ve pazar yerinin bulunduğu sivil yerleşim birimleri vurdu. Azerbaycan Dışişyeri Bakanı Leyla Abdüleya ise yaptığı açıklamada "Bize ateşkes çağrısı yapanlar, Ermenistan'a işgal altında tuttuğu topraklarımızdan çekilmelerini istemesi gerekir. Füze saldırısının yapıldığı Gence, çatışmaların çok uzağında olan bir şehir. Ermenistan füzeleri sivil hedefleri okulları, hastane ve evleri hedef alıyor. Bu savaş suçudur" dedi.

TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ SERT OLDU 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ermenistan’ın uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Azerbaycan’ın Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum" açıklamasında bulundu, MHP lideri Devlet Bahçeli, Nahçivan'ın Azerbaycan'a katılmasının tarihi bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, "Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın en büyük kentlerinden birisi olan Gence’ye alçakça saldırı düzenlemesi, sivil ve masum soydaşlarımızı hedef alması insanlık suçu, uluslararası hukukun açıkça ihlal ve inkarıdır" dedi.


Saldırı sonrası bilgi veren Azerbaycan kaynakları, Ermenilerin savaş terörü uyguladığını belirterek "Gence cephe hattına 60 KM uzakta bir şehir. Azerbaycan'ın ikinci büyük kentini hedef alan saldırı sonrası misilleme haklımızı saklı tutuyoruz" cevabını verdiler.

ATEŞ AÇILAN NOKTAYA OPERASYON

Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrini füzeyle hedef aldı. Saldırıda 24 kişi hayatını kaybederken, 24'ü ağır 111 sivil ağır yaralandı. Azerbaycan ordusu, saldırının ardından ateş açılan noktaya operasyon başlattı Kentte başka noktaların hedef alınabileceğini tehlikesine karşı valilik güvenlik toplantısı yaptı. Yapılan incelemelerde füzenin Ermenistan sınırından atıldığı belirlendi. Bölgede insanlar endişeli.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ermeni tarafının Gence kentindeki askeri tesislerin bombardımanı iddiasına ilişkin yaydığı bilgiler kışkırtıcı ve yanlıştır. Düşman ateşi sonucunda siviller, sivil altyapı ve eski tarihi binalar hasar gördü" denildi.

ANKARA; İNSANLIK SUÇU İŞLENİYOR

Dışişleri Bakanlığı da, "Bu saldırılar (Gence),Ermenistan’ın içine düştüğü çaresizliğin ve insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir" açıklamasında bulundu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan´ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz.

İşgal ettiği Azerbaycan topraklarında yenilgiyle yüzleşen Ermenistan, başta Cenevre Sözleşmeleri olmak üzere insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal ederek, işgal ettiği için çatışmalara sahne olan bölgelerin ötesinde de sivil yerleşim alanlarına saldırmaktadır. Bu saldırılar, Ermenistan´ın içine düştüğü çaresizliğin ve yasadışı işgalini sürdürmek için insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir. Baştan beri söylediğimiz üzere, Ermenistan bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir."

AZERBAYCAN MAGADİZ'İ KURTARDI HALK KUTLAMA YAPTI

Azerbaycan ordusunun, Magadiz'i dün Ermeni işgalinden kurtarmasının ardından sokaklara akın eden halk, gece boyunca Magadiz zaferini havai fişeklerle kutladı.

KILIÇDAROĞLU: ALÇAK SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, "Ermenistan’ın uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Azerbaycan’ın Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum" açıklamasında bulundu.

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Son Güncelleme: 04.10.2020 19:17
Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanBaküGenceKarabağ
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