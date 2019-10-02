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Sinem Karadeniz cinayeti | Cezaevinden çıktı, eşini karnından bıçaklayarak öldürdü

Küçük yaşta çocuğa cinsel saldırı suçundan yattığı cezaevinden tahliye edilen Ali Karadeniz adlı koca, 10 gün sonra eşini yol ortasında bıçakla katletti.

Sinem Karadeniz cinayeti | Cezaevinden çıktı, eşini karnından bıçaklayarak öldürdü

Küçük yaşta çocuğa cinsel saldırı suçundan yattığı cezaevinden tahliye edilen Ali Karadeniz adlı koca, 10 gün sonra eşini yol ortasında bıçakla katletti.

02 Ekim 2019 Çarşamba 16:01
Sinem Karadeniz cinayeti | Cezaevinden çıktı, eşini karnından bıçaklayarak öldürdü

Sinem Karadeniz cinayeti | Cezaevinden çıktı, eşini karnından bıçaklayarak öldürdü

Kadına yönelik şiddetin son adresi Kayseri oldu. Reşit olmayan kız çocuğuna cinsel saldırı suçundan cezasının bir bölümünü tamamlayarak tahliye edilen Ali Karadeniz, hakkında boşanma davası açan 2 yıllık eşi Sinem Karadeniz'i sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Vahşi cinayetin ardından bebeği ortada kaldı. Kayseri'deki bıçaklı saldırıda korkunç detay! Boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaralayan Ali Karadeniz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Karadeniz'in 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i (21) sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaralayan Ali Karadeniz (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Karadeniz'in 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.

Olay, önceki gün Kayseri Kocasinan ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil aksesuarcısı Ali Karadeniz, henüz belirlenemeyen nedenle sokak ortasında ev kadını eşi Sinem Karadeniz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Ali Karadeniz, yanındaki bıçakla eşini, karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Sinem Karadeniz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Ali Karadeniz ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


 

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Sinem Karadeniz CinayetiKayseriKocasinanCengiz Topel Mahallesi
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