Erkin Sabit Sawut kimdir?

Erkin Sabit Savut, Doğu Türkistan’ın Aksu vilayetine bağlı Tanrı Dağı Boztepe mevkiinde 1968’de dünyaya gelmiştir. Uygur Üniversitesi’nde Matematik (Elektronik) Mühendisliği bölümünde okumuştur. Aynı zamanda Uygur Sanayi Üniversitesi’nde de Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde okumuştur.

Erkin Sabit Sawut kimdir? 1994-1998 yılı Uygur Devlet Memurlarını Yetiştirme Üniversitesi’nde, bilgisayar mühendisi hocası olarak son teknoloji ürünlerde onarım ve kullanım dersi vermiştir. Bu dönemde “idari yönetim eğitimi” almış, üniversitede sırasıyla Teknoloji Dershaneleri’nden sorumlu müdür, fakülte özel kalem müdürlüğü, teknik direktörlük ve sonrasında Saray Üniversitesi Bilgisayar Eğitim Müdürlüğü sorumlusu olarak görev yapmıştır.

1998 yılında memurluk görevinden ayrılarak, yurt dışına çıkan SABİT, bir süre çeşitli ülkelerde mesleği ile ilgili çalışmalarda bulunmuş ve 2000 yılında Türkiye’ye gelerek, Ankara’ya yerleşmiştir.

2003 yılına kadar Hacettepe Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans eğitimi almıştır. Bu süreçte Türkiye’de okuyan Doğu Türkistanlı öğrenci sorumlusu olarak Doğu Türkistan Vakfı’nda görev yapmıştır.

2004-2005 yıllarında Uzakdoğu’dan özel olarak getirttiği savunma sporu hocalarının eşliğinde özel görevli memurlara savunma eğitimi dersleri verilmesini sağlamıştır. 2007 yılına kadar çeşitli kurumlarda görev alarak deneyim kazanan Sabit, 2008-2011 döneminde TRT’de Ortadoğu ve Orta Asya Tanıtım Projesi kapsamında sinema, dizi ve belgesel programların 19 dilde tercüme ve seslendirmelerini yaptırmıştır. TRT’ye onlarca program ve proje hazırlayarak TRT kanallarında yayınlanmasına katkı sağlamıştır.

Uzak Doğu ile Türkiye arasında ticari ve kültürel yatırım danışmanlığı yapan SABİT, Çince ve Uluğ Türkistan lehçeleri ile orta derecede Arapça bilmektedir. Evli ve bir kız çocuk babasıdır.

2015 yılında Tokyo’da düzenlenen Sürgündeki Doğu Türkistan Parlamentosu toplantısında milletvekili seçilmiştir. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti’nde Başbakan İsmail Cengiz tarafından 2018’de “Medya ve Propaganda Bakanı”, Kasım 2019’da ise “Başbakan Yardımcısı” olarak görevlendirilmiştir.