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Belgesel | Vahşi Kış National Geographic WILD’da 

Dondurucu soğuklara rağmen hayatta kalma mücadelesi veren vahşi doğanın birbirinden farklı türlerinin hikayelerini konu alan “Vahşi Kış”, Aralık ayı boyunca cumartesi ve pazar günleri National Geographic WILD ekranlarında.

02 Aralık 2020 Çarşamba 09:01
Belgesel | Vahşi Kış National Geographic WILD’da 

Belgesel | Vahşi Kış National Geographic WILD’da 


 

Kış, vahşi yaşamı en zorlayıcı koşullarıyla sınar. Bu bazıları için kendini geliştirme şansı, bazıları için ise zorlu şartlara fiziksel olarak uyum sağlama süreci anlamına gelir. Farklı coğrafyalarda yaşayan, ancak benzer zorlu şartlara karşı mücadele içerisinde olan canlıların hikayelerinden oluşan belgesellerin yer aldığı “Vahşi Kış” Aralık ayı boyunca cumartesi ve pazar günleri saat 20.00’de National Geographic WILD ekranlarında.

“Vahşi Kış” Aralık ayı boyunca cumartesi ve pazar günleri saat 20.00’de National Geographic WILD ekranlarında.

Ödüllü yönetmenlerden nefes kesen belgeselleri, vahşi yaşamın gözler önüne serildiği kaliteli yapımları Türk izleyicisi ile buluşturan National Geographic WILD kanalını Digiturk, D-Smart, KabloTV, Tivibu, TV+ ve Vodafone TV platformlarından izleyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
BelgeselNational GeographicWild
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