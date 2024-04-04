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Gaziosmanpaşa'da CHP'nin zaferi kesinleşti

İstanbul'da AKP'nin itirazıyla oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa’da CHP'li Hakan Bahçetepe'nin zaferi kesinleşti.

04 Nisan 2024 Perşembe 22:16
Gaziosmanpaşa'da CHP'nin zaferi kesinleşti






Gaziosmanpaşa'da CHP'nin zaferi kesinleşti


Yerel seçimlerde ağır hasar alan İçişleri eski bakanlarından Süleyman Soylu'nun bölgesi AKP'li belediyelerin başında gelen Gaziosmanşa'da kriz çözüldü. 31 Mart pazar günü yapılan seçimlerde CHP adayı Hakan Bahçetepe ilk sırada yer aldı. Bahçetepe oyların yüzde 40.35'ini alırken ikinci sıradaki AK Partili aday H. Tahsin Usta'nın oyu yüzde 40.12 oldu.

Ancak AK Parti'nin itirazı üzerine ilçede oyların yeniden sayımına karar verildi. Oy sayma işlemi devam ediyor, ancak geride kalan sandıkların AKP'nin kazanmasına yetmediği bildiriliyor.

Yeniden yapılan sayımları sonucu CHP Gaziomanpaşa Belediye Başkanlığını kazandı. CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı,  (Twitter) hesabında şu açıklamayı yaptı: 


"Yine kazandık! Gaziosmanpaşa’mızın Belediye Başkanı Hakan BAHÇETEPE’dir. Gaziosmanpaşa’mıza ve İstanbul’umuza hayırlı olsun!"

CHP 848 OY FARK ATTA

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yeniden sayım sonucunda 848 oy farkı olduğunu belirtti. Çelik, "Bir kez daha hayırlı olsun Gaziosmanpaşa! Tekrar sayılan 1.030 sandıkta Hakan Bahçetepe Başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı" dedi. 

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Son Güncelleme: 04.04.2024 22:48
Anahtar Kelimeler:
GaziosmanpaşaSeçimChpAkp
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