Gaziosmanpaşa'da CHP'nin zaferi kesinleşti



Yerel seçimlerde ağır hasar alan İçişleri eski bakanlarından Süleyman Soylu'nun bölgesi AKP'li belediyelerin başında gelen Gaziosmanşa'da kriz çözüldü. 31 Mart pazar günü yapılan seçimlerde CHP adayı Hakan Bahçetepe ilk sırada yer aldı. Bahçetepe oyların yüzde 40.35'ini alırken ikinci sıradaki AK Partili aday H. Tahsin Usta'nın oyu yüzde 40.12 oldu.

Gaziosmanpaşa da tamam ☺️



Tekrar sayılan 1.030 sandıkta @BahcetepeHakan Başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı! ???? https://t.co/0jP0nypSll pic.twitter.com/Zj19wcQuFf — Sevgi Kılıç (@avsevgikilic) April 4, 2024

Ancak AK Parti'nin itirazı üzerine ilçede oyların yeniden sayımına karar verildi. Oy sayma işlemi devam ediyor, ancak geride kalan sandıkların AKP'nin kazanmasına yetmediği bildiriliyor.

Yeniden yapılan sayımları sonucu CHP Gaziomanpaşa Belediye Başkanlığını kazandı. CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, (Twitter) hesabında şu açıklamayı yaptı:





Kadınlar kazandı, gençler kazandı, demokrasiye inananlar kazandı, kentsel dönüşüm mağdurları kazandı, öğrenciler kazandı, Gaziosmanpaşa kazandı!



Teşekkürler Gaziosmanpaşa!



Gaziosmanpaşa’ya hizmette tam yol ileri! pic.twitter.com/uvdv4AdhIu — Hakan Bahçetepe (@BahcetepeHakan) April 4, 2024

"Yine kazandık! Gaziosmanpaşa’mızın Belediye Başkanı Hakan BAHÇETEPE’dir. Gaziosmanpaşa’mıza ve İstanbul’umuza hayırlı olsun!"

CHP 848 OY FARK ATTA

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yeniden sayım sonucunda 848 oy farkı olduğunu belirtti. Çelik, "Bir kez daha hayırlı olsun Gaziosmanpaşa! Tekrar sayılan 1.030 sandıkta Hakan Bahçetepe Başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı" dedi.