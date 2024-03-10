Tülin Kaynak’tan Umut Renkleri Sergisi

Galerinin Beyoğlu’ndaki mekânında, Rotary 2420. Bölgesi'nin ''Dünyaya Umut Olalım'' projesi kapsamında düzenlenecek olan sergi, 20-28 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Umut Renkleri, Tülin Kaynak'ın zihnindeki umut renklerini hayata geçirdiği son dönemdeki yağlıboya resimlerden oluşuyor.

Teknolojik gelişmeler, çağdaş yaşamın hızlı temposu ve küreselleşme nedeniyle toplumları etkileyen değişime ve dönüşüme dair gözlemlerini, insanlığın biriktirdiği öyküleri, soyut sanatla anlatıyor Tülin Kaynak. Sanatseverlerle köprü kurabilmeyi amaçladığı sergisinde, insan ruhunun değişken hallerini yargılamadan hissetmeye, kırılganlığı ve kederi kabul edip, hayata umutla devam etmeye teşvik ediyor..

Tülin Kaynak, sergiye neden bu adı seçtiğini şöyle ifade ediyor; “Sergimin adı ‘Umut Renkleri’ çünkü eserlerimin özünde umut var. Son yıllarda meydana gelen olaylar bütün toplumları derinden sarstı. Kimi zaman öyle kaosa sürüklendi ki Dünya, hem doğal afetler hem de insan eliyle oluşturulmuş felaketler insanların ruhlarında yaralar açtı. Tüm bu olanlara rağmen; hayat umutsuz yaşanmaz. Özellikle yeni nesillere, hayat ne zorluklar getirirse getirsin, engelleri umutla aşabileceklerini, eserlerimle hatırlatmak istedim.”

Tülin Kaynak, dinamik renklerle derinliklere odaklı soyut resimler sunuyor.

Sanatçının eserleri New York, Paris, Tokyo ve Forli’nin aralarında bulunduğu uluslararası ve ulusal 30’a yakın karma ve 17 kişisel sergide ve müzede yerde yer aldı. UNICEF Türkiye’nin de dahil olduğu birçok sivil toplum kuruluşlarında, farklı yaratıcı temalarla sosyal sorumluluk projeleri üzerine işbirliğini sürdürmektedir.