Tülin Kaynak’tan Umut Renkleri Sergisi
Galerinin Beyoğlu’ndaki mekânında, Rotary 2420. Bölgesi'nin ''Dünyaya Umut Olalım'' projesi kapsamında düzenlenecek olan sergi, 20-28 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Umut Renkleri, Tülin Kaynak'ın zihnindeki umut renklerini hayata geçirdiği son dönemdeki yağlıboya resimlerden oluşuyor.
Teknolojik gelişmeler, çağdaş yaşamın hızlı temposu ve küreselleşme nedeniyle toplumları etkileyen değişime ve dönüşüme dair gözlemlerini, insanlığın biriktirdiği öyküleri, soyut sanatla anlatıyor Tülin Kaynak. Sanatseverlerle köprü kurabilmeyi amaçladığı sergisinde, insan ruhunun değişken hallerini yargılamadan hissetmeye, kırılganlığı ve kederi kabul edip, hayata umutla devam etmeye teşvik ediyor..
Tülin Kaynak, dinamik renklerle derinliklere odaklı soyut resimler sunuyor.
Sanatçının eserleri New York, Paris, Tokyo ve Forli’nin aralarında bulunduğu uluslararası ve ulusal 30’a yakın karma ve 17 kişisel sergide ve müzede yerde yer aldı. UNICEF Türkiye’nin de dahil olduğu birçok sivil toplum kuruluşlarında, farklı yaratıcı temalarla sosyal sorumluluk projeleri üzerine işbirliğini sürdürmektedir.