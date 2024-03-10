Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Tülin Kaynak’tan Umut Renkleri Sergisi

Tülin Kaynak'ın "Umut Renkleri" adını taşıyan kişisel sergisi, Nisan ayında Istanbul Concept'te sanatseverlerle buluşacak. 

10 Mart 2024 Pazar 23:46
Tülin Kaynak’tan Umut Renkleri Sergisi






Tülin Kaynak’tan Umut Renkleri Sergisi

Galerinin Beyoğlu’ndaki mekânında, Rotary 2420. Bölgesi'nin ''Dünyaya Umut Olalım'' projesi kapsamında düzenlenecek olan sergi, 20-28 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Umut Renkleri, Tülin Kaynak'ın zihnindeki umut renklerini hayata geçirdiği son dönemdeki yağlıboya resimlerden oluşuyor.

Teknolojik gelişmeler, çağdaş yaşamın hızlı temposu ve küreselleşme nedeniyle toplumları etkileyen değişime ve dönüşüme dair gözlemlerini, insanlığın biriktirdiği öyküleri, soyut sanatla anlatıyor Tülin Kaynak. Sanatseverlerle köprü kurabilmeyi amaçladığı sergisinde, insan ruhunun değişken hallerini yargılamadan hissetmeye, kırılganlığı ve kederi kabul edip, hayata umutla devam etmeye teşvik ediyor..

Tülin Kaynak, sergiye neden bu adı seçtiğini şöyle ifade ediyor; “Sergimin adı ‘Umut Renkleri’ çünkü eserlerimin özünde umut var. Son yıllarda meydana gelen olaylar bütün toplumları derinden sarstı. Kimi zaman öyle kaosa sürüklendi ki Dünya, hem doğal afetler hem de insan eliyle oluşturulmuş felaketler insanların ruhlarında yaralar açtı. Tüm bu olanlara rağmen; hayat umutsuz yaşanmaz. Özellikle yeni nesillere, hayat ne zorluklar getirirse getirsin, engelleri umutla aşabileceklerini, eserlerimle hatırlatmak istedim.”

Tülin Kaynak, dinamik renklerle derinliklere odaklı soyut resimler sunuyor.

Sanatçının eserleri New York, Paris, Tokyo ve Forli’nin aralarında bulunduğu uluslararası ve ulusal 30’a yakın karma ve 17 kişisel sergide ve müzede yerde yer aldı. UNICEF Türkiye’nin de dahil olduğu birçok sivil toplum kuruluşlarında, farklı yaratıcı temalarla sosyal sorumluluk projeleri üzerine işbirliğini sürdürmektedir.

Salt’ın “Türkiye’de Mimarlık Eğitimi” sergisi
Salt’ın “Türkiye’de Mimarlık Eğitimi” sergisi
Maltepe'de ‘Cumhuriyet Kadın Devrimidir’ sergisi açıldı
Maltepe'de ‘Cumhuriyet Kadın Devrimidir’ sergisi açıldı
Ressam Fatma Bircan Resim Sergisi TCDD
Ressam Fatma Bircan Resim Sergisi TCDD
Ara Güler'in arşivinden Ayvalık Fotoğrafları
Ara Güler'in arşivinden Ayvalık Fotoğrafları
Boğaziçi Üniversitesi’nden Depreme Dayanıklı Şehirler Sergisi 
Boğaziçi Üniversitesi’nden Depreme Dayanıklı Şehirler Sergisi 
Zam serbest, sergisi yasak
Zam serbest, sergisi yasak
Feshane'yi basmak isteyen grubu polis durdurdu
Feshane'yi basmak isteyen grubu polis durdurdu
Artİstanbul Feshane sergisine sansür girişimi
Artİstanbul Feshane sergisine sansür girişimi
Anahtar Kelimeler:
SergiSergisiResim Sergisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köroğlu Balesi 10 Mart ve 7 Nisan’da CRR’de!
Köroğlu Balesi 10 Mart ve 7 Nisan’da CRR’de!
Şair Şükrü Erbaş’ın 40. şiir yılı Maltepe’de kutlandı
Şair Şükrü Erbaş’ın 40. şiir yılı Maltepe’de kutlandı
Filli Boya'dan Çanakkale Ruhuna Selam belgeseli
Filli Boya'dan Çanakkale Ruhuna Selam belgeseli
Türkistanlılar Kültür Merkezi açıldı
Türkistanlılar Kültür Merkezi açıldı
Salt’ın “Türkiye’de Mimarlık Eğitimi” sergisi
Salt’ın “Türkiye’de Mimarlık Eğitimi” sergisi
İlham verenler imza gününde buluştu
İlham verenler imza gününde buluştu
Türk edebiyatının ulu çınarı | Yaşar Kemal Sarıyer'de anıldı
Türk edebiyatının ulu çınarı | Yaşar Kemal Sarıyer'de anıldı
Bir Baba Hamlet ünlü oyuncuları buluşturdu
Bir Baba Hamlet ünlü oyuncuları buluşturdu
Bu Cuma Vizyonda Yer Alacak Filmler Belli Oldu 
Bu Cuma Vizyonda Yer Alacak Filmler Belli Oldu 
Lise öğrencileri Japon ve Türk kültürünü sanatla bir araya getirdi
Lise öğrencileri Japon ve Türk kültürünü sanatla bir araya getirdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim