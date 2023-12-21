Sarıyer'de aday değişikliği CHP için risk olur mu?



Yerel seçimlere 3 ay kala siyasi partiler yeni aday arayışlarını sürdürüyor. İstanbul ilçelerinde aday adaylarının çokluğu genel merkezleri 'En iyi aday' seçiminde zorluklar yaşatırken parti genel merkezlerinde '2019 yerel seçim sonuçları' titizlikle inceleme altına alındı.

Sarıyer Manşet, Sarıyer'deki durumu değerlendider önemli bir analizi okurları ile paylaştı. Yerel seçimlerde Sarıyer'de mevcut belediye başkanı Şükrü Genç'in seçim başarısında gösterdiği grafiği hatırlatan yazıda 2019 yerel seçim sonuçları değerlendirildiğinde Sarıyer’de çarpıcı sonuçların çıktığı ifade ediliyor.

CHP’de belediye başkan adaylığındaki olası bir değişiklik CHP açısından risk, AK Parti açısından avantaj görülebilir.

Yerel seçimlere kısa süre kala siyasi kulislerde ve yorumlarda 2019 yerel seçimleri üzerinden hesaplar yapılıyor. Siyasi partilerin ve adayların seçim sonuçları üzerindeki etkisine göre de adayların belirleneceği yönünde kamuoyunda ve siyasi partilerin tabanlarında ciddi bir beklenti var. Peki, 2019 yerel seçimlerinde Sarıyer’de nasıl bir sonuç ortaya çıkmıştı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin sonuçlarına bakıldığında; CHP’nin adayı Şükrü Genç’in hem belediye meclisinden, hem de İBB’nin adayı Ekrem İmamoğlu’dan fazla oy aldığı görülüyor.

AK Parti adayı Salih Bayraktar’ın ise Sarıyer’de İBB adayı Binali Yıldırım’da daha düşük oy aldığı görülüyor.

İstanbul’daki tüm ilçelere bakıldığında ise yine CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul’un 38 ilçesinde CHP’nin adaylarından fazla oy aldı. Ancak Sarıyer’de 1500 oy Şükrü Genç’ten daha az oy aldı.

Şükrü Genç’in oyu partinin üstünde çıkıyor

Özellikle belediye meclisine verilen oyları partinin oyu olarak düşündüğümüzde Sarıyer’de Şükrü Genç’e verilen destek partinin bir hayli üzerinde görünüyor. Bu da Şükrü Genç’in AK Parti ve MHP’den de ciddi bir oy aldığını gösteriyor.

Ayrıca Sarıyer’de 2009-2014 ve 2019 seçimlerinde oyunu sürekli arttırarak üst üste seçilen tek belediye başkanı olması da hesaba katılması gereken bir durum.

Aday değişikliği CHP için risk AK Parti için avantaj



2024 yerel seçimlerine giderken rakamlara bakıldığında CHP’de belediye başkan adaylığındaki olası bir değişiklik CHP açısından risk, AK Parti açısından avantaj görülebilir.

31 Mart’taki İBB seçimlerinin sonuçlarına bakıldığında, Ekrem İmamoğlu’nun 17 bin oy gibi az bir farkla kazandığını düşündüğümüzde 1 oyun bile ne kadar önemli olduğu ortada.

Tüm veriler ışığında, CHP Sarıyer’de riske girer mi? Bu sorunun cevabını kısa bir süre sonra göreceğiz. Ama AK Parti’nin büyük bir heyecanla CHP’deki aday değişikliğini beklediğini rahat bir şekilde söyleyebiliriz.

2019 MART SARIYER SEÇİM SONUÇLARI

Şükrü Genç CHP: %55,97 (114.810 oy)

CHP Meclis: %53,25 (108.788 oy)

Ekrem İmamoğlu İBB: %55,42 (113,392 oy)

Salih Bayraktar AK Parti: %41,45 (85.035 oy)

Binali Yıldırım İBB: %42,69 (87,346 oy)



23 HAZİRAN 2019 İBB SARIYER SEÇİM SONUÇLARI

Ekrem İmamoğlu CHP: %61,63 (128.864 oy)

Binali Yıldırım AK Parti: %37,77 (78.970 oy)

Büyükşehir'de yenilenen 23 Haziran seçimlerinde ise Ekrem İmamoğlu Sarıyer’deki oylarını arttırdı.

